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15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Бакка: Я играл за худший «Милан» в истории

Нападающий «Вильярреала» Карлос Бакка, говоря о времени, проведённом в Италии, признался, что выступал за худший «Милан» в истории.

Источник: РИА "Новости"

Именно оттуда колумбиец перешёл в испанский клуб на правах аренды.

«Годы, которые я провёл в «Милане», можно назвать удовлетворительными. Я достиг поставленных целей. Всё могло сложиться лучше, ну, в такой ситуации нужна помощь директоров команды. Я играл в худшем «Милане» в истории.

Спустя 30 лет Берлускони продал команду, а с главным тренером Винченцо Монтеллой и новыми владельцами у нас были разные идеи. Я ушёл с высоко поднятой головой. «Милан» попал в еврокубки, и я этому способствовал. Счастлив, что они теперь там играют. Это было моей целью, — цитирует Бакку Football Italia.

Отметим, что контракт 31-летнего футболиста с «Миланом» действует до лета 2020 года. При этом у «Вильярреала» есть право выкупа игрока за € 15,5 млн.

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