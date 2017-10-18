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13:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Новый тренер «Баварии» установил особые правила в команде

Новый главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес установил пять новых правил для своих подопечных. Об этом сообщает Sport Bild.

Источник: Reuters

Отныне футболистам «Баварии» запрещено пользоваться мобильными телефонами везде, кроме раздевалки. При предыдущем тренере Карло Анчелотти они могли использовать их в течение всего дня на тренировочной базе.

Хайнкес решил начинать тренировки в 10:00 вместо 11:00, а также сделал их значительно более интенсивными. Кроме того, игрокам положено держать раздевалку в чистоте и порядке, чего не было при Анчелотти.

Помимо этого, игрокам приказано общаться друг с другом и персоналом клуба в вежливой и дружелюбной манере. Занятие не начнется до тех пор, пока каждый не поздоровается с каждым.

Еще одно новое правило — обязательные совместные обеды после тренировок и отмена диет. По словам Хайнкеса, в выборе продуктов нужно руководствоваться своей головой.

О возвращении Хайнкеса «Бавария» объявила 6 октября. Контракт с 72-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2017/18. Он сменил отправленного в отставку Карло Анчелотти.

Немецкий тренер возглавлял «Баварию» с 1987 по 1991 год и с 2011 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии.

Бавария 3:0
Первый тайм: 2:0
Селтик
18.10.2017, 21:45 Зрители: 70000 Групповой турнир: Группа B Allianz-Arena
Главные тренеры
Юпп Хайнкес Брендан Роджерс
Голы
17′ Томас Мюллер 25
29′ Джошуа Киммих (К. Коман) 32
51′ Матс Хуммельс (А. Роббен) 5
Составы
Свен Ульрайх 26
Давид Алаба 27
Матс Хуммельс 5
Джером Боатенг 17
Арьен Роббен 10
Томас Мюллер (к) 25
Роберт Левандовски 9
Себастьян Руди 19
80′ Джошуа Киммих 32
Рафинья 13
78′ Кингсли Коман 29
Хамес Родригес 11
67′ Тиагу Алькантара 6
Артуро Видаль 23
1 Крейг Гордон
12 Кристиан Гамбоа
63 Киран Тирни
20 Дедрик Боята
23 Микаэль Лустиг
11 Скотт Синклэйр
8 Скотт Браун (к)
21 Оливье Нтчам
7 Патрик Робертс 78′ 39′
49 Джеймс Форрест
14 Стюарт Армстронг 65′
18 Томми Рогич
9 Ли Гриффитс 65′
10 Мусса Дембеле
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 9
11 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
12 Угловые 3
6 Фолы 4
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
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