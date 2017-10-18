Новый тренер «Баварии» установил особые правила в команде

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Отныне футболистам «Баварии» запрещено пользоваться мобильными телефонами везде, кроме раздевалки. При предыдущем тренере Карло Анчелотти они могли использовать их в течение всего дня на тренировочной базе.

Хайнкес решил начинать тренировки в 10:00 вместо 11:00, а также сделал их значительно более интенсивными. Кроме того, игрокам положено держать раздевалку в чистоте и порядке, чего не было при Анчелотти.

Помимо этого, игрокам приказано общаться друг с другом и персоналом клуба в вежливой и дружелюбной манере. Занятие не начнется до тех пор, пока каждый не поздоровается с каждым.

Еще одно новое правило — обязательные совместные обеды после тренировок и отмена диет. По словам Хайнкеса, в выборе продуктов нужно руководствоваться своей головой.

О возвращении Хайнкеса «Бавария» объявила 6 октября. Контракт с 72-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2017/18. Он сменил отправленного в отставку Карло Анчелотти.