Таджикский клуб под руководством Мухамадиева вышел в финал Кубка АФК

Первая встреча завершилась победой «Истиклола» со счётом 1:0. Таким образом, таджикская команда вышла в финал турнира, в котором сыграет с иракским клубом «Аль-Кува».

Главным тренером «Истиклола» с 2016 года является Мухсин Мухамадиев, который во время игровой карьеры выступал в ряде российских клубов, включая «Локомотив», «Спартак» и «Торпедо». После завершения игровой карьеры 50-летний специалист работал спортивным директором «Рубина» и главным тренером сборной Таджикистана.