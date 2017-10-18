Таджикский клуб под руководством Мухамадиева вышел в финал Кубка АФК
Таджикский клуб «Истиклол» в ответном матча полуфинала Кубка АФК на выезде сыграл вничью с индийской командой «Бангалор» (2:2).
Таджикский клуб «Истиклол» в ответном матча полуфинала Кубка АФК на выезде сыграл вничью с индийской командой «Бангалор» (2:2).
Первая встреча завершилась победой «Истиклола» со счётом 1:0. Таким образом, таджикская команда вышла в финал турнира, в котором сыграет с иракским клубом «Аль-Кува».
Главным тренером «Истиклола» с 2016 года является Мухсин Мухамадиев, который во время игровой карьеры выступал в ряде российских клубов, включая «Локомотив», «Спартак» и «Торпедо». После завершения игровой карьеры 50-летний специалист работал спортивным директором «Рубина» и главным тренером сборной Таджикистана.
Кубок АФК является вторым по значимости клубным турниром, который Азиатская конфедерация футбола проводит среди победителей и призёров чемпионатов и обладателей Кубков стран.
Кубок АФК, ½ финала (ответный матч).
«Бангалор» (Карнатака, Индия) — «Истиклол» (Душанбе, Таджикистан) — 2:2 (1:1).