Суд в Бразилии запретил показ документального фильма о футбольном клубе «Шапекоэнсе»

Согласно решению судьи, трейлер фильма «Чудо «Шапеко» (так в Бразилии сокращенно называют «Шапекоэнсе» — прим. ТАСС) также запрещен к показу и должен быть заблокирован на всех интернет-сайтах в течение ближайших 48 часов. В случае неисполнения вердикта компания, снявшая киноленту, может быть оштрафована на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. реалов (от $15,8 тыс. до $158 тыс.).

Решение суда стало ответом на иск, который в минувшую пятницу подало руководство «Шапекоэнсе». В заявлении было отмечено, что авторы фильма нарушили договоренности с футбольным клубом. По версии истцов, изначально кинематографисты заявляли о намерении снять фильм об истории «Шапекоэнсе». Однако в итоге кинолента, как следует из представленного трейлера, оказалась почти полностью посвящена авиакатастрофе.

Семьи погибших также требуют запретить показ фильма. Как сообщил адвокат Ассоциации родственников жертв рейса «Шапекоэнсе» (Afav-c) Жозмеир Оливейра, они готовятся подать в суд собственные иски.

По данным Globo, многие родственники погибших узнали о существовании фильма совершенно случайно. Вдова одного из футболистов повела детей в кино и перед началом сеанса увидела трейлер ленты, посвященной трагедии «Шапекоэнсе». Женщина расплакалась, покинула кинотеатр вместе с детьми и пожаловалась на произошедшее в Afav-c. При этом другие родственники жертв дали свое согласие на съемку и приняли участие в подготовке материала.

В свою очередь режиссер фильма Луис Ара Эрмида заявил, что ему ничего не известно о вердикте. Он утверждает, что лента была снята «корректно и с максимальным уважением».

Трагедия «Шапекоэнсе»

29 ноября 2016 года самолет, на борту которого находились игроки «Шапекоэнсе», разбился в Колумбии. В авиакатастрофе погиб 71 человек, в том числе 19 футболистов команды. Выжили только шестеро, из которых трое являются игроками «Шапекоэнсе» — Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето. В живых также остались журналист Рафаэл Энзел и двое членов экипажа.

В момент ЧП команда летела на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским «Атлетико Насьональ». Впоследствии по инициативе колумбийского клуба Южноамериканская конфедерация футбола объявила «Шапекоэнсе» победителем турнира.

Клуб сформировал группу футболистов для подготовки к новому сезону, который стартовал 26 января. Директор клуба Руи Коста также заявил, что номера трех выживших игроков не будут использоваться в этом сезоне.