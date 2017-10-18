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18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Алексис не пожал руки Венгеру на тренировке «Арсенала»

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес не пожал руки главному тренеру команды Арсену Венгеру на одной из тренировок, сообщает Daily Mail.

Источник: Reuters

По информации издания, чилийский футболист оказался единственным игроком команды, который не поприветствовал французского специалиста рукопожатием, вместо чего прошёл мимо.

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Отмечается, что отношения Венгера и Санчеса могут быть натянутыми в связи с неопределённостью последнего с будущим. Контракт Алексиса с «Арсеналом» истекает в конце сезона, а уже с января он сможет беспрепятственно вести переговоры с любым другим клубом и подписать предварительный контракт.

В нынешнем сезоне Санчес принял участие в семи матчах за «Арсенал» в Лиге Европы, чемпионате Англии и Кубке лиги, записав на свой счёт один гол.

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