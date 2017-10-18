Алексис не пожал руки Венгеру на тренировке «Арсенала»

По информации издания, чилийский футболист оказался единственным игроком команды, который не поприветствовал французского специалиста рукопожатием, вместо чего прошёл мимо.

Отмечается, что отношения Венгера и Санчеса могут быть натянутыми в связи с неопределённостью последнего с будущим. Контракт Алексиса с «Арсеналом» истекает в конце сезона, а уже с января он сможет беспрепятственно вести переговоры с любым другим клубом и подписать предварительный контракт.