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17:58 (мск), источник: ТАСС

Президент ПСЖ Аль-Хелаифи вызван на допрос в суд Швейцарии по делу о коррупции

ТАСС, 18 октября. Президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и генеральный директор BeIN Media Group (компании, которая специализируется на реализации прав на трансляции спортивных мероприятий) Нассер Аль-Хелаифи вызван на допрос в суд Швейцарии по делу о коррупции. Об этом сообщает AFP со ссылкой на адвоката Аль-Хелаифи.

Заседание суда состоится в Берне 25 октября.

12 октября прокуратура Швейцарии объявила о возбуждении уголовного дела в отношении Аль-Хелаифи и бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке. Они подозреваются в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц. По данным следствия, Аль-Хелаифи дал Вальке взятку за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. Позднее AFP сообщило со ссылкой на заявление полиции, что Аль-Хелаифи предоставил Вальке в пользование виллу на Сардинии в качестве подкупа.

17 сентября 2015 года комитет ФИФА по этике в связи с внутренним расследованием временно освободил Вальке от исполнения обязанностей генерального секретаря. Чиновник подозревался в коррупции, а также организации незаконных схем продажи билетов на чемпионат мира 2014 года. 9 января 2017 года экстренный комитет ФИФА уволил Вальке с должности генерального секретаря. 12 февраля решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике чиновник был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет.

В 2016 году власти Швейцарии возбудили уголовное дело в отношении Вальке в связи с «различными действиями» криминального характера, связанными со злоупотреблением служебным положением. Расследование по этому делу пока не завершилось. На данный момент швейцарскими властями получено 180 сообщений о коррупционных действиях в мировом футболе. Министерство юстиции и полиции Швейцарии проводит расследование по 25 уголовным делам и в настоящее время анализирует изъятые документы, содержащие около 19 терабайт данных.

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