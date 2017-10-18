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17:33 (мск), источник: Р-Спорт

Диего Лопес назначен главным тренером итальянского футбольного клуба «Кальяри»

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Уругвайский специалист Диего Лопес занял пост главного тренера «Кальяри», сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

Отмечается, что Лопес подписал с «Кальяри» контракт до июня 2019 года. На посту главного тренера команды он сменил Массимо Растелли, уволенного во вторник.

Ранее Лопес уже тренировал «Кальяри» в сезоне-2013/14. Также 43-летний тренер возглавлял «Болонью» и «Палермо».

«Кальяри» проиграл последние четыре матча в чемпионате Италии и с шестью очками после восьми туров занимает 14-е место в турнирной таблице.

Кальяри
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