"Спартак" опубликовал фотографии клубного автобуса, который изменил дизайн после того, как на борту появились имена 2690 болельщиков.
Диего Лопес назначен главным тренером итальянского футбольного клуба «Кальяри»
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Отмечается, что Лопес подписал с «Кальяри» контракт до июня 2019 года. На посту главного тренера команды он сменил Массимо Растелли, уволенного во вторник.
Ранее Лопес уже тренировал «Кальяри» в сезоне-2013/14. Также 43-летний тренер возглавлял «Болонью» и «Палермо».
«Кальяри» проиграл последние четыре матча в чемпионате Италии и с шестью очками после восьми туров занимает 14-е место в турнирной таблице.