Диего Лопес назначен главным тренером итальянского футбольного клуба «Кальяри»

Отмечается, что Лопес подписал с «Кальяри» контракт до июня 2019 года. На посту главного тренера команды он сменил Массимо Растелли, уволенного во вторник.

Ранее Лопес уже тренировал «Кальяри» в сезоне-2013/14. Также 43-летний тренер возглавлял «Болонью» и «Палермо».