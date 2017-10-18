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Футболист «Валенсии» Перейра лишен прав на 8 месяцев за езду со скоростью 150 км/ч
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Как отмечается в сообщении, суд наказал хавбека за то, что он ехал по одной из улиц Валенсии со скоростью 148 км/ч при ограничении 50 км/ч. Футболист также оштрафован на 3 600 евро.
Права на 21-летнего хавбека принадлежат «Манчестер Юнайтед», футболист выступает за «Валенсию» на правах аренды. В прошлом сезоне Перейра, игравший за сборные Бразилии и Бельгии различных возрастов, был арендован «Гранадой», за которую провел 35 матчей в чемпионате Испании, забил 5 голов.