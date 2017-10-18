Не повезло. Каким клубам КПЛ достался самый тяжелый календарь игр в конце сезона

Прежде всего, это касается «Окжетпеса», «Акжайыка» и «Актобе».

«Окжетпес» идет последним в таблице и от десятого места, дающего право сыграть в переходном матче, отстает на пять баллов. Три из четырех оставшихся встреч синегорцы проведут на выезде с «Тоболом», «Астаной», «Ордабасы». Лишь в 32-м туре сыграют дома, когда к ним в гости прибудет «Иртыш». Но тут внимание нужно обратить на самих соперников. Все они из первой пятерки. И в играх с ними «Окжетпесу» будет непросто набрать необходимое количество очков для сохранения прописки в премьер-лиге. Хотя если сыграет, как в последнем матче с «Таразом», то может сотворить чудо.

«Акжайык», занимающий десятое место, последние игры чемпионата проведет с «Кайратом» (в гостях), «Кайсаром» (дома), «Астаной» (в гостях). Если перед последним 33-м туром астанчанам удастся досрочно решить вопрос с чемпионством, то вполне могут выставить второй состав. А это шанс для команды Вахида Масудова, которой до этого необходимо попытаться взять очки хотя бы в домашнем поединке с кызылординцами. В Алматы это сделать сложнее, все-таки «Кайрат» еще будет мотивирован.

«Актобе» расположился на девятой строчке и только по дополнительным показателям опережает в таблице «Акжайык», поскольку каждая из команд в активе имеет по 29 очков. При этом в трех оставшихся матчах актюбинцы дважды сыграют на выезде — с «Иртышом» и «Кайратом». А вот в 32-м туре дома примут «Ордабасы». Футболисты Владимира Муханова не являются фаворитами в этих играх, но после встречи с руководством области должны отдать все силы во имя спасения своей репутации.