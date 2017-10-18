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14:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Базель», «Челси», «Бавария» и еще пять разочарований старта сезона в Европе

Клубы, которые пока выступают ниже ожиданий.

Источник: Спорт-Экспресс

В европейских чемпионатах позади уже два месяца. В некоторых командах уже уволены тренеры, где-то они близки к отставке. Рассказываем о клубах, которые пока выступают ниже ожиданий.

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«МИЛАН».

Китайские хозяева красно-черных верно оценили состав и решили, что он недостаточно конкурентоспособен в серии А. Поэтому «Милан» летом потратил уйму денег на новичков, хотя некоторые из них вызывают вопросы. Но есть еще один, более важный вопрос — почему азиатские владельцы отказались от тренерских перестановок и оставили на своем посту Винченцо Монтеллу? Понятно, что сходу результат никто не даст, когда у тебя половина команды вчера увидела друг друга. Но 10-е место, четыре поражения в восьми матчах и еле-еле побежденная хорватская «Риека»…

Статистика в чемпионате: 10-е место, +4=0−4, 12 очков.

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«РЕАЛ».

Вечно побеждать невозможно. И забивать тоже. Это доказал сам «Реал», когда неожиданно проиграл дома «Бетису» со счетом 0:1 и прервал 73-матчевую серию, в ходе которой забивал хотя бы один гол за игру. На скомканном старте «Реала» сказалась и глупая дисквалификация Криштиану Роналду, который лишь в минувшие выходные впервые отличился в чемпионате Испании. Однако «Королевскому клубу» все равно негоже быть третьим и отставать от первого места на пять очков.

Статистика в чемпионате: 3-е место, +5=2−1, 17 очков.

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Сухожилие «Челси». Что болит у команды Конте

«ЧЕЛСИ».

На самом деле в Англии больше разочарований. «Арсенал» как обычно балансирует на грани зоны Лиги чемпионов, «Ливерпуль» ищет себя, а надутый покупками «Эвертон» болтается в хвосте. Но именно спад «Челси» — самый контрастный. В прошлом году команда Антонио Конте выиграла чемпионат задолго до конца, а сейчас в восьми турах проиграла трижды, причем умудрилась уступить безнадежному «Кристал Пэлас». Заметим, что год назад «Челси» тоже стартовал слабо, а затем резко включил турбо-режим.

Статистика в чемпионате: 5-е место, +4=1−3, 13 очков.

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«Бавария» в первом матче после возвращения Хайнкеса разгромила «Фрайбург» — 5:0

«БАВАРИЯ».

«Бавария» — больше не сильнейший клуб Германии, — сказал недавно Вилли Саньоль, исполнявший обязанности тренера мюнхенцев в сентябре. Сам по себе результат «Баварии» не слишком плох — после осечки «Боруссии» она подобралась к первому месту на расстояние двух очков. Но разве привыкли мы видеть главную команду бундеслиге в статусе отстающей? Чемпион Германии уже осмелился уволить Карло Анчелотти и отозвать с пенсии Юппа Хайнкеса — может быть, титулованный немец выправит положение почти родного клуба.

Статистика в чемпионате: 2-е место, +5=2−1, 17 очков.

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Гол Жулиано помог «Фенербахче» одолеть «Бешикташ», Нету получил красную карточку

«ФЕНЕРБАХЧЕ"/"БЕШИКТАШ».

В прошлом сезоне «Галатасарай» и близко не подкрался к чемпионству, а закончил сезон аж четвертым. Сейчас красно-желтые уже оторвались от преследователей на шесть очков, а злейшие враги «Галатасарая» пока не попадают даже в зону еврокубков. Чемпион Турции «Бешикташ» не выдержал темпа конкурента и свалился на шестое место в последнем туре, а «Фенербахче» шатает из стороны в сторону. «Галатасарай» — уже чемпион?

Статистика в чемпионате: 5−6 места, +4=2−2, 14 очков.

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Росицки забил за «Спарту» впервые с 2000 года и помог команде обыграть «Карвину»

«СПАРТА».

Самый титулованный клуб Чехии провалил прошлый чемпионат, когда занял третье место. С августа 2016-го по май 2017-го «Спартой» руководили четыре разных тренера, но ситуацию улучшить не удалось. Летом боссы пражан повысили ставки и пригласили к себе итальянца Андреа Страмаччони, но, судя по всему, и этот ход не сыграет — «Спарта» после 10 туров имеет в два раза меньше очков, чем лидирующая «Виктория» (у нее стопроцентный результат в лиге).

Статистика в чемпионате: 6-е место, +4=3−3, 15 очков.

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Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Базель» сыграл вничью с «Грассхоппером»

«БАЗЕЛЬ"​.

Гегемон швейцарской суперлиги начал сезон не просто невнятно, а почти катастрофически: после 11 туров лучший клуб страны восьми последних лет даже не попадает в тройку. А лидирует в чемпионате Швейцарии команда, которую ЦСКА уже обыгрывал в этой Лиге чемпионов — «Янг Бойз». Объяснить спад «Базеля» можно двумя факторами: закончилась аренда Думбья, который стал лучшим бомбардиром чемпионата, и покинул клуб тренер Урс Фишер — новое руководство «Базеля» решило не продлевать с ним контракт. Разнос «Бенфики» в Лиге чемпионов не должен вас сбивать с толку — достаточно сказать, что год назад после 11 туров «Базель» набрал на 13 очков больше.

Статистика в чемпионате: 4-е место, +5=3−3, 18 очков.

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