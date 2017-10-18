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14:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзадза признан лучшим игроком Ла Лиги в сентябре

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза признан лучшим игроком Ла Лиги в сентябре.

Источник: AFP 2017

Об этом говорится на официальном сайте лиги.

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Для 26-летнего футболиста это первая подобная награда в Испании.

В сентябре Симоне Дзадза принял участие в четырёх матчах Ла Лиги и забил четыре гола. Награда итальянцу будет вручена перед встречей 9-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Матч состоится 21 октября.

Всего в нынешнем сезоне Симоне Дзадза принял участие в 8 матчах (7 в основном составе) чемпионата Испании и забил 7 голов.

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