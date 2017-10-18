Дзадза признан лучшим игроком Ла Лиги в сентябре

Источник: AFP 2017

Об этом говорится на официальном сайте лиги.

Для 26-летнего футболиста это первая подобная награда в Испании.

В сентябре Симоне Дзадза принял участие в четырёх матчах Ла Лиги и забил четыре гола. Награда итальянцу будет вручена перед встречей 9-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Матч состоится 21 октября.