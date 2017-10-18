Таких триумфов у москвичей было не так уж много.
Дзадза признан лучшим игроком Ла Лиги в сентябре
Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза признан лучшим игроком Ла Лиги в сентябре.
Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза признан лучшим игроком Ла Лиги в сентябре.
Об этом говорится на официальном сайте лиги.
Для 26-летнего футболиста это первая подобная награда в Испании.
В сентябре Симоне Дзадза принял участие в четырёх матчах Ла Лиги и забил четыре гола. Награда итальянцу будет вручена перед встречей 9-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Матч состоится 21 октября.
Всего в нынешнем сезоне Симоне Дзадза принял участие в 8 матчах (7 в основном составе) чемпионата Испании и забил 7 голов.