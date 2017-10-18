Таких триумфов у москвичей было не так уж много.
Экс-форвард «Арсенала» Нванкво Кану организовал самую большую лотерею в Африке
Легендарный форвард «Арсенала» и сборной Нигерии Нванкво Кану стал организатором самой большой лотереи в Африке.
Легендарный форвард «Арсенала» и сборной Нигерии Нванкво Кану стал организатором самой большой лотереи в Африке.
Средства, собранные от проведения лотереи, будут поддерживать благотворительный фонд Кану Heart Foundation (KHF) и помогут создать специализированную кардиологическую больницу в Абудже, Нигерия.
В сотрудничестве с AfroMillonsLotto лотерея KHF предложит