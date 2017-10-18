Экс-форвард «Арсенала» Нванкво Кану организовал самую большую лотерею в Африке

Средства, собранные от проведения лотереи, будут поддерживать благотворительный фонд Кану Heart Foundation (KHF) и помогут создать специализированную кардиологическую больницу в Абудже, Нигерия.



В сотрудничестве с AfroMillonsLotto лотерея KHF предложит джек-пот, размер которого составит € 2,4 млн ($ 2,8 млн). KHF lotto будет жертвовать 20% от каждого билета, проданного непосредственно KHF.