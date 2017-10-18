Против «бизнесменов в футболе», или каких футболистов стоит «Кайрату» оставить в следующем году

Все помнят заявление председателя наблюдательного совета клуба Кайрата Боранбаева о смене курса и «чистке» состава после вылета алматинцев из еврокубков. Многие посчитали тогда, что все было сказано сгоряча, а Карлос Феррер покинет свой пост по окончании сезона. Однако все идет к тому, что испанец продлит контракт с командой, которую он начал постепенно перестраивать. Неспроста же ввел в состав Магомеда Парагулькова и Александра Соколенко, отыгравших уже по пять матчей. Маловероятно, что команда будет преобразована на все сто процентов, но опираться отныне будет на перспективную молодежь, которую будут вести более опытные футболисты.

Что касается последних, то в «Кайрате», должны остаться Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, Георгий Жуков, Бауыржан Турысбек, Гафуржан Суюмбаев, Жарко Маркович, Исаэль Барбоза, Жерар Гоу. И вот почему.

Исламхан — один из часто критикуемых футболистов. В этом году ему прилично досталось от болельщиков, но на нем строится вся игра команды, поэтому он будет ее ключевой фигурой при любом тренере. При этом футболист сам понимает, что нужно держать марку с каждым новым сезоном. Не исключено, что благодаря самокритике станет сильнее. Во всяком случае, в это верим.

Куат никуда не уйдет, да и не отпустят его сейчас. Как-никак игрок сборной. Плюс ему 24 года, как и Бауыржану. То есть еще ни один сезон может быть полезен «Кайрату».

Жукова в состав вводили постепенно через выходы на замену. Причем не сразу заиграл. Причину он видел в том, что бывший тренер Кахабер Цхададзе использовал его на непривычных позициях. А когда 22-летнего футболиста вернули в полузащиту, Георгий начал показывать совершенно другую игру. Да, не отличался результативностью или выверенными передачами, но брал мобильностью и самоотверженностью. Кроме того, при удобном случае шел смело в обводку, стягивая на себя сразу нескольких соперников. Нет сомнений, что его лучшие игры впереди.

Турысбек по каким-то причинам попал в немилость Ферреру, вследствие чего был переведен во вторую команду. Однако неплохо проявил себя за сборную, что может стать серьезным аргументом для возвращения в основу. По крайней мере, ему должны предоставить такой шанс, а воспользуется им или нет, покажет время. В любом случае, ему есть куда расти. Пока в его пользу играет казахстанский паспорт и добротное выступление в первой лиге.

Суюмбаев? «Кайрат» не прогадал с его приглашением. Очень органично вписался в состав. Способен сыграть на любом фланге. Умело защищается и также умело подключается к атакам, а самое важное, неравнодушен к игре. Именно вокруг таких футболистов и собирается строить новую команду руководство.

Маркович считается одним из лучших центральных защитников премьер-лиги. Никогда не опускался ниже своего уровня. Только из-за травмы выбыл из строя на долгое время. После полной реабилитации обязан занять свое привычное место в обороне. Такими игроками не разбрасываются.

От Исаэля не отказались бы и другие казахстанские клубы. Но так получилось, что бразилец прижился в «Кайрате». Отменно ведет игру команды и решает эпизоды. Только в текущем чемпионате забил восемь голов и отдал 12 результативных передач. За все время выступления за алматинцев (с 2014 года) провел 30 мячей и отдал 41 голевой пас. Достойные показатели, не так ли? На данном этапе можно допустить расставание с любым легионером, но явно не с бразильцем, так как равноценной замены ему не найти. Тем более заманить в КПЛ хорошего иностранца непросто.

Гоу выигрывал снайперскую гонку в последних двух сезонах, забив в каждом из них них по 22 мяча. Столько же голов на его счету сегодня. До конца чемпионата ивуариец способен побить собственный рекорд результативности в КПЛ, а вместе с этим в третий раз подряд стать лучшим бомбардиром чемпионата. Уж его никак не назовешь псевдо-футболистом. Если и покинет «Кайрат», то только по собственному желанию или в надежде попробовать силы в более сильной лиге.

Вратарская линия достаточно сбалансирована и усилена местными кадрами (Владимир Плотников, Стас Покатилов), поэтому не нуждается в усилении, а вот по другим игрокам вопрос открыт. К тому же, Кайрат Боранбаев говорил, что команде нужны футболисты и личности, которые ХОТЯТ и УМЕЮТ играть в футбол, а не «бизнесмены в футболе».