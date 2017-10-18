Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Власти готовятся обрушить рубль
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актера Кокшенова
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
Олег Газманов попал в ДТП
Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Атлетико
Футбол. Еврокубки
21:45
ЦСКА
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Бенфика
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:45
Андерлехт
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:45
Челси
Рома
Футбол. Еврокубки
21:45
Ювентус
Спортинг
Футбол. Еврокубки
21:45
Барселона
Олимпиакос П
Все события
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
Стали известны сроки восстановления Самедова
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
12:53 (мск), источник: Vesti.kz

Против «бизнесменов в футболе», или каких футболистов стоит «Кайрату» оставить в следующем году

Все идет к тому, что «Кайрат» и в этом сезоне останется без золотых медалей. Несмотря на победы в Суперкубке и Кубке страны, главную задачу алматинский клуб не решил, что, судя по всему, приведет к серьезной трансформации состава в межсезонье, передает корреспондент Vesti.kz.

Все помнят заявление председателя наблюдательного совета клуба Кайрата Боранбаева о смене курса и «чистке» состава после вылета алматинцев из еврокубков. Многие посчитали тогда, что все было сказано сгоряча, а Карлос Феррер покинет свой пост по окончании сезона. Однако все идет к тому, что испанец продлит контракт с командой, которую он начал постепенно перестраивать. Неспроста же ввел в состав Магомеда Парагулькова и Александра Соколенко, отыгравших уже по пять матчей. Маловероятно, что команда будет преобразована на все сто процентов, но опираться отныне будет на перспективную молодежь, которую будут вести более опытные футболисты.

Что касается последних, то в «Кайрате», должны остаться Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, Георгий Жуков, Бауыржан Турысбек, Гафуржан Суюмбаев, Жарко Маркович, Исаэль Барбоза, Жерар Гоу. И вот почему.

Исламхан — один из часто критикуемых футболистов. В этом году ему прилично досталось от болельщиков, но на нем строится вся игра команды, поэтому он будет ее ключевой фигурой при любом тренере. При этом футболист сам понимает, что нужно держать марку с каждым новым сезоном. Не исключено, что благодаря самокритике станет сильнее. Во всяком случае, в это верим.

Куат никуда не уйдет, да и не отпустят его сейчас. Как-никак игрок сборной. Плюс ему 24 года, как и Бауыржану. То есть еще ни один сезон может быть полезен «Кайрату».

Жукова в состав вводили постепенно через выходы на замену. Причем не сразу заиграл. Причину он видел в том, что бывший тренер Кахабер Цхададзе использовал его на непривычных позициях. А когда 22-летнего футболиста вернули в полузащиту, Георгий начал показывать совершенно другую игру. Да, не отличался результативностью или выверенными передачами, но брал мобильностью и самоотверженностью. Кроме того, при удобном случае шел смело в обводку, стягивая на себя сразу нескольких соперников. Нет сомнений, что его лучшие игры впереди.

Турысбек по каким-то причинам попал в немилость Ферреру, вследствие чего был переведен во вторую команду. Однако неплохо проявил себя за сборную, что может стать серьезным аргументом для возвращения в основу. По крайней мере, ему должны предоставить такой шанс, а воспользуется им или нет, покажет время. В любом случае, ему есть куда расти. Пока в его пользу играет казахстанский паспорт и добротное выступление в первой лиге.

Суюмбаев? «Кайрат» не прогадал с его приглашением. Очень органично вписался в состав. Способен сыграть на любом фланге. Умело защищается и также умело подключается к атакам, а самое важное, неравнодушен к игре. Именно вокруг таких футболистов и собирается строить новую команду руководство.

Маркович считается одним из лучших центральных защитников премьер-лиги. Никогда не опускался ниже своего уровня. Только из-за травмы выбыл из строя на долгое время. После полной реабилитации обязан занять свое привычное место в обороне. Такими игроками не разбрасываются.

От Исаэля не отказались бы и другие казахстанские клубы. Но так получилось, что бразилец прижился в «Кайрате». Отменно ведет игру команды и решает эпизоды. Только в текущем чемпионате забил восемь голов и отдал 12 результативных передач. За все время выступления за алматинцев (с 2014 года) провел 30 мячей и отдал 41 голевой пас. Достойные показатели, не так ли? На данном этапе можно допустить расставание с любым легионером, но явно не с бразильцем, так как равноценной замены ему не найти. Тем более заманить в КПЛ хорошего иностранца непросто.

Гоу выигрывал снайперскую гонку в последних двух сезонах, забив в каждом из них них по 22 мяча. Столько же голов на его счету сегодня. До конца чемпионата ивуариец способен побить собственный рекорд результативности в КПЛ, а вместе с этим в третий раз подряд стать лучшим бомбардиром чемпионата. Уж его никак не назовешь псевдо-футболистом. Если и покинет «Кайрат», то только по собственному желанию или в надежде попробовать силы в более сильной лиге.

Вратарская линия достаточно сбалансирована и усилена местными кадрами (Владимир Плотников, Стас Покатилов), поэтому не нуждается в усилении, а вот по другим игрокам вопрос открыт. К тому же, Кайрат Боранбаев говорил, что команде нужны футболисты и личности, которые ХОТЯТ и УМЕЮТ играть в футбол, а не «бизнесмены в футболе».

Напомним, что «Кайрат» занимает второе место в таблице. От лидера чемпионата «Астаны» отстает на четыре очка. В оставшихся турах алматинцы сыграют с «Акжайыком», «Астаной» и «Актобе». В этом сезоне им довелось выиграть Суперкубок и Кубок страны.

Казахстанец Ашкеев рассказал о подготовке к бою в вечере бокса Сергея Ковалева
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
Стали известны сроки восстановления Самедова
«Базель» - идеальный противник. На что надеется ЦСКА?
РФС объяснил, почему Россия опускается всё ниже в рейтинге ФИФА
События дня НХЛ. Малкин подрался, Кучеров вошёл в историю
Пресс-служба УЕФА — о Роналду: Так любит ЛЧ, что поёт её гимн
Промес провёл лучший матч в карьере по версии InStat
Новости
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Россиян поощрят за раздельный сбор мусора
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь