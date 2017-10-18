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Фонсека продлил контракт с «Иртышом»
Полузащитник «Иртыша» Карлос Фонсека продолжит выступать за павлодарский клуб.
Полузащитник «Иртыша» Карлос Фонсека продолжит выступать за павлодарский клуб.
Сегодня португальский хавбек продлил контракт с командой. Срок действия нового договора рассчитан до конца сезона 2019 года.
Напомним, Фонсека перешел в «Иртыш» летом 2015 года. С тех пор в рядах