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12:21 (мск), источник: Sports.kz

Фонсека продлил контракт с «Иртышом»

Полузащитник «Иртыша» Карлос Фонсека продолжит выступать за павлодарский клуб.

Сегодня португальский хавбек продлил контракт с командой. Срок действия нового договора рассчитан до конца сезона 2019 года.

Напомним, Фонсека перешел в «Иртыш» летом 2015 года. С тех пор в рядах бело-синих он провел 71 матч и забил 12 мячей.

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