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09:16 (мск), источник: Vesti.kz

Айсултан Назарбаев освобожден от должности в Федерации футбола Казахстана

Айсултан Назарбаев освобожден от должности в Федерации футбола Казахстана (ФФК), информирует официальный сайт организации.

«Айсултан Назарбаев освобожден от должности исполняющего обязанности Вице-президента ОЮЛ “Ассоциация Федерация футбола Казахстана” в связи с поданным заявлением», — говорится в сообщении.

В феврале этого года Айсултан Назарбаев был назначен на должность вице-президента ФФК по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями.

Как футболист Айсултан Назарбаев известен по выступлениям за дублирующие составы английского «Портсмута», «Локомотива» (сейчас — «Астана») и «Сункара». В 2015 году он заявлял о планах баллотироваться на пост президента КФФ.

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