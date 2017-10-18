КДК дисквалифицировал Жерара Гоу за «непристойный» жест в финале Кубка Казахстана

Источник: Vesti.kz

Инцидент произошел в самой концовке встречи, прошедшей 14 октября в Актобе и завершившейся победой «Кайрат» — 1:0. Гоу, ставший автором забитого гола, после замены показал бицепс трибунам, а главный арбитр встречи показал ему красную карточку.

В пресс-службе «Кайрата» пояснили, что жест Гоу был адресован брату игрока, который сидел на трибуне. Однако КДК принял решение дисквалифицировать и оштрафовать ивуарийца.

«Повестка дня: Рассмотрение рапорта инспектора по организации и проведению финального матча Кубка РК Джуасбаева Б. С.

Рассмотрев рапорт инспектора финального матча Кубка РК между футбольными командами «Кайрат» и «Атырау» и просмотрев видеозаписи момента удаления игрока команды «Кайрат» Жерар Гоу на основании пункта 2 статьи 48 Дисциплинарного регламента ФФК, Контрольно-дисциплинарный комитет считает, что показанный данным игроком жест в сторону трибуны не являлся провокационным для зрителей. Тем не менее, КДК расценивает аналогичные жесты как непристойные для игроков профессиональных клубов РК.