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08:47 (мск), источник: Vesti.kz

КДК дисквалифицировал Жерара Гоу за «непристойный» жест в финале Кубка Казахстана

Нападающий алматинского «Кайрата» Жерар Гоу дисквалифицирован и оштрафован за свой жест, показанный в финале Кубка Казахстана по футболу с «Атырау». Такое решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета, информирует официальный сайт КФФ.

Источник: Vesti.kz

Инцидент произошел в самой концовке встречи, прошедшей 14 октября в Актобе и завершившейся победой «Кайрат» — 1:0. Гоу, ставший автором забитого гола, после замены показал бицепс трибунам, а главный арбитр встречи показал ему красную карточку.

В пресс-службе «Кайрата» пояснили, что жест Гоу был адресован брату игрока, который сидел на трибуне. Однако КДК принял решение дисквалифицировать и оштрафовать ивуарийца.

«Повестка дня: Рассмотрение рапорта инспектора по организации и проведению финального матча Кубка РК Джуасбаева Б. С.

Рассмотрев рапорт инспектора финального матча Кубка РК между футбольными командами «Кайрат» и «Атырау» и просмотрев видеозаписи момента удаления игрока команды «Кайрат» Жерар Гоу на основании пункта 2 статьи 48 Дисциплинарного регламента ФФК, Контрольно-дисциплинарный комитет считает, что показанный данным игроком жест в сторону трибуны не являлся провокационным для зрителей. Тем не менее, КДК расценивает аналогичные жесты как непристойные для игроков профессиональных клубов РК.

Принимая во внимание вышеизложенное, принято решение:
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Кайрат» Жерар Гоу на один матч (автоматическая дисквалификация) в играх на Кубок РК и согласно статьи 134 ДР ФФК применить к нему санкцию в виде «штрафа в размере 300.000 (триста тысяч) тенге» — за неспортивное поведение, — говорится в сообщении.

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