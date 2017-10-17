Буффон возненавидел нападающих

Источник: РИА "Новости"

«Я действительно ненавижу нападающих. Но я бы отметил, что лучшие, с кем я играл, — это бразилец Роналдо, Месси и Криштиану Роналду. Вот три человека… ну и Зидан. Давайте добавим Зидана. Вот четверка игроков, которые сработались бы в любой команде», — заявил итальянский голкипер.

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По мнению Буффона, залогом его удачной игры всегда было взаимопонимание с защитниками команды. Он отметил таланты Фабио Канаварро, Андреа Бардзальи и Леонардо Бонуччи. «Они переписали страницы истории мирового футбола», — отметил вратарь.

Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. За это время 39-летний голкипер провел 631 матч, в которых пропустил 503 гола.

В составе туринцев он стал семикратным чемпионом Италии и двукратным обладателем национального Кубка.