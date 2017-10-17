Тендер на показ игр чемпионата Испании отложен на 2 недели из-за ситуации с «Барселоной»

Источник: AP 2017

«Все мы видели, что говорится в международных СМИ, так что это не лучшее время для участия в торгах, и оно откладывается на две недели», — сказал Тебас.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. Между тем в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.

Ранее сообщалось, что в связи с референдумом Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) может принять решение об исключении «Барселоны» из турниров под своей эгидой. Однако также сообщалось, что Каталонская федерация футбола продолжит свою работу под руководством RFEF, таким образом, «Барселона» будет выступать в чемпионате, Кубке и (в случае победы в одном из турниров) Суперкубке Испании.