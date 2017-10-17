Карло Анчелотти может возглавить английский клуб
Владельцы «Лестера» хотят пригласить итальянец Карло Анчелотти на пост главного тренера. Об этом сообщает The Telegraph.
Владельцы «Лестера» хотят пригласить итальянец Карло Анчелотти на пост главного тренера. Об этом сообщает The Telegraph.
Сегодня, 17 октября, Daily Mail сообщил об отставке Крэйга Шекспира. Он был ассистентом итальянца Клаудио Раньери в чемпионский сезон 2015/2016, а в феврале этого года возглавил клуб самостоятельно. Пока клуб официально не подтвердил увольнение Шекспира.
58-летний Анчелотти в конце сентября покинул «Баварию». В Англии он известен по работе в «Челси», который привел к чемпионству в сезоне 2009/10.
После восьми туров «Лестер» находится в зоне вылета — «лисы» с шестью очками идут на 18-м месте из 20 команд английской
С 2011 года «Лестером» владеет компания King Power, которая принадлежит таиландскому бизнесмену Вишаю Шривадданапрабха. Именно он хочет пригласить Анчелотти на пост главного тренера. Состояние владельца «Лестера» оценивается в 4,7 миллиарда долларов.
Ранее Анчелотти заявлял, что сделает паузу в карьере до конца текущего сезона в Европе.