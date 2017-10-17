Карло Анчелотти может возглавить английский клуб

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 17 октября, Daily Mail сообщил об отставке Крэйга Шекспира. Он был ассистентом итальянца Клаудио Раньери в чемпионский сезон 2015/2016, а в феврале этого года возглавил клуб самостоятельно. Пока клуб официально не подтвердил увольнение Шекспира.

58-летний Анчелотти в конце сентября покинул «Баварию». В Англии он известен по работе в «Челси», который привел к чемпионству в сезоне 2009/10.

После восьми туров «Лестер» находится в зоне вылета — «лисы» с шестью очками идут на 18-м месте из 20 команд английской премьер-лиги.

С 2011 года «Лестером» владеет компания King Power, которая принадлежит таиландскому бизнесмену Вишаю Шривадданапрабха. Именно он хочет пригласить Анчелотти на пост главного тренера. Состояние владельца «Лестера» оценивается в 4,7 миллиарда долларов.