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19:55 (мск), источник: Vesti.kz

Карло Анчелотти может возглавить английский клуб

Владельцы «Лестера» хотят пригласить итальянец Карло Анчелотти на пост главного тренера. Об этом сообщает The Telegraph.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 17 октября, Daily Mail сообщил об отставке Крэйга Шекспира. Он был ассистентом итальянца Клаудио Раньери в чемпионский сезон 2015/2016, а в феврале этого года возглавил клуб самостоятельно. Пока клуб официально не подтвердил увольнение Шекспира.

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58-летний Анчелотти в конце сентября покинул «Баварию». В Англии он известен по работе в «Челси», который привел к чемпионству в сезоне 2009/10.

После восьми туров «Лестер» находится в зоне вылета — «лисы» с шестью очками идут на 18-м месте из 20 команд английской премьер-лиги.

С 2011 года «Лестером» владеет компания King Power, которая принадлежит таиландскому бизнесмену Вишаю Шривадданапрабха. Именно он хочет пригласить Анчелотти на пост главного тренера. Состояние владельца «Лестера» оценивается в 4,7 миллиарда долларов.

Ранее Анчелотти заявлял, что сделает паузу в карьере до конца текущего сезона в Европе.

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