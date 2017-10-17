Мостовой и Карпин в основе, Кержаков — в запасе. Символическая сборная российских «испанцев»
Здесь только лучшие.
Здесь только лучшие.
В качестве разогрева перед матчем «Спартак» — «Севилья» «СЭ» предлагает свою версию символической сборной лучших российских футболистов, выступавших в Испании.
Первое десятилетие после распада СССР стало для наших футболистов временем новых открытий и амбиций: в поисках лучшего они друг за другом покидали Россию, с интересом и удовольствием принимали новые вызовы и окунались в ведущие европейские чемпионаты. Испания, с ее техничной и скоростной лигой, оказалась для них едва ли не самым популярным местом, поэтому и выбор при определении нашей виртуальной команды хороший. Составляли бы мы ее по итогам 2000-х — и не набралось бы даже половины состава.
Хотя серьезная конкуренция, справедливости ради, есть
В обороне незыблемы позиции Онопко, который превратился в настоящую легенду «Овьедо», дослужился до почетного звания капитана и даже в возрасте далеко за 30 оставался сильнейшим российским защитником. Места по краям от Виктора доверим надежному универсалу — армейцу Кузнецову за достойные годы в «Эспаньоле» (а еще он выступал в «Алавесе», «Осасуне» и «Лериде»), а также многолетнему партнеру Онопко по «Спартаку» и сборной — Юрию Никифорову, чьим самым ярким зарубежным опытом стал голландский, однако и в хихонском «Спортинге» он след оставил.
Понятно, что самая серьезная конкуренция предвидится именно в средней линии, ведь отечественных полузащитников — работоспособных, умных, неординарных — в Испании в 90-е переиграл добрый десяток. Мостовой и Карпин, две легенды «Сельты», об успехах которых наверняка читало даже самое юное поколение, занимают свои места в составе по умолчанию. Без лишних споров включаем в 11 лучших и Корнеева, поскольку ни до, ни после него российские футболисты в самой «Барселоне» не выступали. Попов, проведший полторы сотни матчей за «Расинг» и «Компостелу» в элитном дивизионе (четвертый показатель по количеству игр в Испании после Карпина, Мостового и Онопко) ярко и результативно закроет левый фланг средней линии.
А за позицию в опорной зоне поспорят два глубинных диспетчера, Хохлов и Радимов. Предпочтение отдадим Дмитрию, за переход которого из ПСВ «Реал Сосьедад» не пожалел почти 5 миллионов долларов, и тот каждый из четырех своих сезонов в
Достойный выбор имеется у нас и в линии нападения. Душа просит включить в стартовый состав Кержакова — за смелость, позволившую ему покинуть РФПЛ уже в «сытые» 2000-е, за первый яркий сезон в «Севилье», за гол «Барселоне»… Однако
СПИСОК ФУТБОЛИСТОВ СИМВОЛИЧЕСКОЙ СБОРНОЙ И ИХ ДОСТИЖЕНИЯ.
ОСНОВНОЙ СОСТАВ.
Ринат ДАСАЕВ
Севилья (1988−1990)
59 матчей, 67 пропущенных голов
Дмитрий КУЗНЕЦОВ
Эспаньол (1991−1995)
48 матчей, 4 гола
Виктор ОНОПКО
Овьедо (1996−2001), Райо Вальекано (2002/03)
214 матчей, 7 голов
Юрий НИКИФОРОВ
Спортинг (1996−1998)
65 матчей, 3 гола
Дмитрий ХОХЛОВ
Реал Сосьедад (2000−2003)
111 матчей, 14 голов
Валерий КАРПИН
Реал Сосьедад (1994−1996, 2002−2005, Валенсия (1996/97), Сельта (1997−2002).
384 матча, 68 голов
Александр МОСТОВОЙ
Сельта (1996−2004)
234 матча, 57 голов
Игорь КОРНЕЕВ
Эспаньол (1992−1994), Барселона (1994/95)
58 матчей, 13 голов
Дмитрий ПОПОВ
Расинг (1993−1996), Компостела (1996−1998)
153 матча, 25 голов
Владимир БЕСЧАСТНЫХ
Расинг (1998−2001)
140 матчей, 28 голов
Олег САЛЕНКО
Логроньес (1992−1994), Валенсия (1994/95)
72 матча, 30 голов.
ЗАПАСНЫЕ
Евгений ПЛОТНИКОВ
Альбасете (1995/96)
1 матч, 3 пропущенных гола
Дмитрий ГАЛЯМИН
Эспаньол (1991−1993)
29 матчей, 0 голов
Сергей ШУСТИКОВ
Расинг (1996, 1998−2000)
46 матчей, 1 гол
Андрей МОХ
Эспаньол (1991−1993), Херкулес (1996/97)
73 матча, 1 гол
Владислав РАДИМОВ
Сарагоса (1996−2000)
63 матча, 5 голов
Игорь ДОБРОВОЛЬСКИЙ
Кастельон (1990/91), Атлетико (1994/95)
33 матча, 4 гола
Игорь ЛЕДЯХОВ
Спортинг Х (1994−1999)
106 матчей, 17 голов
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ
Спортинг Х (1996−1998)
55 матчей, 14 голов
Денис ЧЕРЫШЕВ
Севилья (2013/14), Вильярреал (2014/15, 2016−2017), Реал (2015/16), Валенсия (2015/16)
51 матч, 7 голов
Александр КЕРЖАКОВ
Севилья (2007−2008)
25 матчей, 8 голов
Ильшат ФАЙЗУЛИН
Расинг (1995−1997)
54 матча, 8 голов
Дмитрий РАДЧЕНКО
Расинг (1993−1995), Депортиво (1995/96), Райо Вальекано (1996/97), Мерида (1997/98)
141 матч, 27 голов
Николай ПИСАРЕВ
Мерида (1995/96)
20 матчей, 0 голов.
Встреча «Спартак» — «Севилья» пройдет во вторник, 17 октября, на «Открытие Арена», начало матча — в 21:45 по московскому времени.