Жительница Калифорнии получила возможность провести день с нападающим "Реала" Криштиану Роналду.
Женщина заплатила € 32 тысячи за день с Роналду
Жительница Калифорнии получила возможность провести день с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.
Жительница Калифорнии получила возможность провести день с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.
Как пишет Bild, ради этого она инвестировала € 32 тыс. в благотворительный аукцион, который организовал португальский футболист. Сообщается, что теперь американке достанутся два билета