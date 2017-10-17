Женщина заплатила € 32 тысячи за день с Роналду

Как пишет Bild, ради этого она инвестировала € 32 тыс. в благотворительный аукцион, который организовал португальский футболист. Сообщается, что теперь американке достанутся два билета VIP-категории на один из ближайших домашних матчей «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», она сможет провести время на тренировочной базе мадридского клуба, а также лично пообщаться с Роналду и получить от него автограф.