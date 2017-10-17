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13:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду стал вторым в списке самых высокооплачиваемых звезд Европы

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял второе место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes.

Источник: Reuters

По данным издания, доход форварда за год оценивается в 93 миллиона долларов.

По этому показателю лидер «королевского клуба» уступил британской писательнице Джоан Роулинг (95 миллионов долларов). Также в тройку самых высокооплачиваемых знаменитостей вошла группа Coldplay (88 миллионов долларов).

В первую двадцатку знаменитостей также вошли Роджер Федерер (5 место, 64 миллиона долларов), Рори Макилрой (9 место, 50 миллионов долларов), Льюис Хэмилтон (11 место, 46 миллионов долларов), Себастьян Феттель (14 место, 38,5 миллиона долларов), Новак Джокович (15 место, 37,6 миллиона долларов), Фернандо Алонсо (17 место, 36 миллионов долларов), Гарет Бэйл (18 место, 34 миллионов долларов), Конор Макгрегор (19 место, 34 миллиона долларов) и Златан Ибрагимович (20 место, 32 миллиона долларов).

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