Роналду стал вторым в списке самых высокооплачиваемых звезд Европы

Источник: Reuters

По данным издания, доход форварда за год оценивается в 93 миллиона долларов.

По этому показателю лидер «королевского клуба» уступил британской писательнице Джоан Роулинг (95 миллионов долларов). Также в тройку самых высокооплачиваемых знаменитостей вошла группа Coldplay (88 миллионов долларов).