В «Кайрате» объяснили, кому был адресован жест Жерара Гоу

Пресс-служба футбольного клуба «Кайрат» прокомментировала корреспонденту Vesti.kz эпизод, предшествовавший удалению нападающего алматинской команды Жерара Гоу в финального матча Кубка Казахстана против «Атырау».

В решающей встрече, которая прошла в Актобе, алматинский клуб победил «Атырау» со счетом 1:0. Автором единственного гола во встрече стал Гоу, отличившийся на 70-й минуте. В концовке игры ивуариец был заменен на Чуму Анене. После ухода с поля он показал бицепс трибунам, а главный судья встречи Артем Кучин предъявил ему красную карточку за данное действие.

«Жест игрока ФК “Кайрат” Жерара Гоу был адресован исключительно брату нападающего, который находился на трибунах стадиона Кобыланды Батыр и горячо поддерживал алматинский футбольный клуб. Данное действие необходимо расценивать лишь как жест силы, без какого-либо оскорбления. Он не имел никакого оскорбительного характера в сторону болельщиков, наблюдавших за прошедшим матчем финала Кубка Казахстана», — отметили в пресс-службе ФК «Кайрат».