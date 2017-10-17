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13:48 (мск), источник: Vesti.kz

В «Кайрате» объяснили, кому был адресован жест Жерара Гоу

Форвард стал автором победного мяча в матче с «Атырау».

Пресс-служба футбольного клуба «Кайрат» прокомментировала корреспонденту Vesti.kz эпизод, предшествовавший удалению нападающего алматинской команды Жерара Гоу в финального матча Кубка Казахстана против «Атырау».

В решающей встрече, которая прошла в Актобе, алматинский клуб победил «Атырау» со счетом 1:0. Автором единственного гола во встрече стал Гоу, отличившийся на 70-й минуте. В концовке игры ивуариец был заменен на Чуму Анене. После ухода с поля он показал бицепс трибунам, а главный судья встречи Артем Кучин предъявил ему красную карточку за данное действие.

«Жест игрока ФК “Кайрат” Жерара Гоу был адресован исключительно брату нападающего, который находился на трибунах стадиона Кобыланды Батыр и горячо поддерживал алматинский футбольный клуб. Данное действие необходимо расценивать лишь как жест силы, без какого-либо оскорбления. Он не имел никакого оскорбительного характера в сторону болельщиков, наблюдавших за прошедшим матчем финала Кубка Казахстана», — отметили в пресс-службе ФК «Кайрат».

Напомним, ранее директор Департамента судейства и инспектирования Казахстанской федерации футбола Николай Левников оценил работу судей на финальном матче Кубка Казахстана. В свою очередь наставник «Кайрата» Карлос Феррер на послематчевой пресс-конференции отметил «особое» отношение к своим подопечным со стороны судей.

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