В «Кайрате» объяснили, кому был адресован жест Жерара Гоу
Форвард стал автором победного мяча в матче с «Атырау».
Форвард стал автором победного мяча в матче с «Атырау».
В решающей встрече, которая прошла в Актобе, алматинский клуб победил «Атырау» со счетом 1:0. Автором единственного гола во встрече стал Гоу, отличившийся на 70-й минуте. В концовке игры ивуариец был заменен на Чуму Анене. После ухода с поля он показал бицепс трибунам, а главный судья встречи Артем Кучин предъявил ему красную карточку за данное действие.
«Жест игрока ФК “Кайрат” Жерара Гоу был адресован исключительно брату нападающего, который находился на трибунах стадиона Кобыланды Батыр и горячо поддерживал алматинский футбольный клуб. Данное действие необходимо расценивать лишь как жест силы, без
Напомним, ранее директор Департамента судейства и инспектирования Казахстанской федерации футбола Николай Левников оценил работу судей на финальном матче Кубка Казахстана. В свою очередь наставник «Кайрата» Карлос Феррер на послематчевой