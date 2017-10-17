Вратарь «Вест Бромвича» Фостер травмировался, играя с сыном во дворе

В понедельник «Вест Бромвич» сыграл вничью со счетом 1:1 с «Лестером» в матче восьмого тура чемпионата Англии. Фостер пропустил встречу из-за беспокойства тренерского штаба о характере травмы спортсмена. Главный тренер команды Тони Пьюлис не стал выпускать на поле футболиста, не проведя предварительно медицинского обследования. В мае 2015 года Фостер порвал крестообразные связки колена, после чего восстанавливался 10 месяцев.

«Мы не стали так рисковать и не выпустили Фостера на поле в понедельник, — заявил Пьюлис после игры. — Он играл со своим сыном на заднем дворе и дернул ногу. Мы немного обеспокоились этим, так как ранее он уже рвал «кресты».