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10:45 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Вест Бромвича» Фостер травмировался, играя с сыном во дворе

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вратарь английского футбольного клуба «Вест Бромвич» Бен Фостер получил травму колена, когда играл с сыном во дворе. Об этом сообщает Би-би-си.

В понедельник «Вест Бромвич» сыграл вничью со счетом 1:1 с «Лестером» в матче восьмого тура чемпионата Англии. Фостер пропустил встречу из-за беспокойства тренерского штаба о характере травмы спортсмена. Главный тренер команды Тони Пьюлис не стал выпускать на поле футболиста, не проведя предварительно медицинского обследования. В мае 2015 года Фостер порвал крестообразные связки колена, после чего восстанавливался 10 месяцев.

«Мы не стали так рисковать и не выпустили Фостера на поле в понедельник, — заявил Пьюлис после игры. — Он играл со своим сыном на заднем дворе и дернул ногу. Мы немного обеспокоились этим, так как ранее он уже рвал «кресты».

В матче с «Лестером» Фостера заменил валлиец Боаз Майхилл. В прошедшем сезоне чемпионата Англии Фостер выходил в стартовом составе во всех 38 матчах. Всего он пропустил 51 гол, отыграв шесть матчей «на ноль».

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