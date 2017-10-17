Вратарь «Вест Бромвича» Фостер травмировался, играя с сыном во дворе
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вратарь английского футбольного клуба «Вест Бромвич» Бен Фостер получил травму колена, когда играл с сыном во дворе. Об этом сообщает
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вратарь английского футбольного клуба «Вест Бромвич» Бен Фостер получил травму колена, когда играл с сыном во дворе. Об этом сообщает
В понедельник «Вест Бромвич» сыграл вничью со счетом 1:1 с «Лестером» в матче восьмого тура чемпионата Англии. Фостер пропустил встречу
«Мы не стали так рисковать и не выпустили Фостера на поле в понедельник, — заявил Пьюлис после игры. — Он играл со своим сыном на заднем дворе и дернул ногу. Мы немного обеспокоились этим, так как ранее он уже рвал «кресты».
В матче с «Лестером» Фостера заменил валлиец Боаз Майхилл. В прошедшем сезоне чемпионата Англии Фостер выходил в стартовом составе во всех 38 матчах. Всего он пропустил 51 гол, отыграв шесть матчей «на ноль».