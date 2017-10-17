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10:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Моуринью: возвращение водителя автобуса

«СЭ» выделяет основное из восьмого тура премьер-лиги.

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НИЧЬЯ ИМЕНИ ЖОЗЕ

Игра между двумя командами с наибольшим числом побед в чемпионатах Англии была настолько унылой, что редакторы Match of the day в традиционном субботнем обзоре поставили ее на последнее место (обычно начинают с самого интересного матча). Неудивительно, потому что смотреть там стоило только на подвиги де Хеа.

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План Жозе Моуринью сработал: «МЮ» сыграл на ноль и увез ничью с «Энфилда», хотя и отпустил недалеко «Манчестер Сити». «Моуринью сделал то, чего хотел, или то, что, по его мнению, было верным, — отметил Юрген Клопп. — Нам от этого не легче, но я не буду ныть и причитать: “Ну, давайте, раскрывайтесь же!” Так не делается».

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БОКАЛ ВИНА ЗА ПЕРВЫЙ ГОЛ В СЕЗОНЕ

«Мы — «Кристал Пэлас», мы забиваем, когда захотим», — доносилось над Лондоном в первом тайме матча с «Челси». От недостатка самоиронии болельщики «орлов» не умрут — к дерби с действующим чемпионом Англии «Пэлас» подобрался с выдающейся статистикой: ноль очков и ноль забитых мячей в семи турах. Но в игре с «Челси» обе серии прервались, а статистики из Gracenote высмеяли «орлов» забавным фактом: «В субботу впервые в сезоне-2017/18 в своих чемпионатах забили Бензема, Криштиану Роналду и «Кристал Пэлас».

Главный тренер «орлов» Рой Ходжсон после матча улыбался: «Я сказал игрокам, что они заслужили право выпить. Я сам пью немного, но сегодня позволю себе бокал». Ходжсон вправе гордиться и собой: он стал лишь вторым тренером, который обыгрывал «Челси» во главе четырех разных клубов (первым был Сэм Эллардайс).

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РОКОВЫЕ ВОЛОСЫ БЕЛЬЕРИНА

«Арсенал» разучился играть в гостях: в четырех выездных матчах этого чемпионата лондонцы набрали всего одно очко и в минувшем туре снова проиграли. Победа позволила «Уотфорду» вползти в четверку, хотя она оказалась немного скандальной. К 70-й минуте «канониры» выигрывали, но тут Бельерин подтолкнул Ришарлисона в своей штрафной — пенальти.

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«На мой взгляд, это скандальное решение, — переводил стрелки Арсен Венгер. — Но что мы можем сделать? Ничего!» Зеркальное мнение выразил реализовавший пенальти Дини: «Мне кажется, Бельерин отрастил слишком длинные волосы и порой не может видеть, что он делает».

В итоге «Арсенал» не удержал и ничью — в добавленное время Клеверли после затяжной атаки принес «Уотфорду» три очка.

БУЛЬДОЗЕР «МАНЧЕСТЕР СИТИ».

Пеп Гвардьола нашел в своих каталонских конспектах рецепт озверина — иначе объяснить сумасшедшую результативность «Манчестер Сити» невозможно. В матче со «Стоук Сити» «горожане» в четвертый раз за пять матчей премьер-лиги победили с разницей минимум в пять мячей, но на этот раз великодушно позволили сопернику отличиться дважды — 7:2. И это без Агуэро, который все еще восстанавливается от последствий ДТП!

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После восьми туров «Манчестер Сити» забил 29 мячей. Не так важно, что такого в элитном дивизионе Англии не случалось с 1894 года. Страшнее, что совсем недавно, в сезоне-2006/07, «Сити» под руководством Стюарта Пирса забил 29 мячей за весь чемпионат.

«ТОТТЕНХЭМ» СНЯЛ ПРОКЛЯТИЕ «УЭМБЛИ»

Две недели назад Пеп Гвардьола неосторожно назвал «Тоттенхэм» «командой Кейна», но в эти выходные исправился: «Возможно, надо было назвать “шпор” командой Покеттино». Так действительно будет точнее: в эту субботу «Тоттенхэм» одолел «Борнмут», и забил, к удивлению, не Кейн, а Эриксен. Праздник для «шпор» — они наконец-то победили на «Уэмбли» в премьер-лиге!

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