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09:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кавани хочет покинуть «ПСЖ» из-за конфликта с Неймаром

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани хочет перейти в другой клуб из-за конфликта с Неймаром.

Источник: AFP 2017

По информации Manchester Evening, к уругвайцу проявляют интерес «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Бразилец и уругваец в матче с «Лионом» (2:0) не поделили право пробить пенальти. В итоге Кавани, который хочет завоевать звание лучшего бомбардира чемпионата, не отдал мяч партнеру и не реализовал свою попытку. После этого между игроками возникла стычка в раздевалке. Позже Неймар извинился за свое поведение.

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом этого года. Сумма сделки составила 222 миллиона евро.

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