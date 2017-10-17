Кавани хочет покинуть «ПСЖ» из-за конфликта с Неймаром

Бразилец и уругваец в матче с «Лионом» (2:0) не поделили право пробить пенальти. В итоге Кавани, который хочет завоевать звание лучшего бомбардира чемпионата, не отдал мяч партнеру и не реализовал свою попытку. После этого между игроками возникла стычка в раздевалке. Позже Неймар извинился за свое поведение.