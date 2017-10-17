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Кавани хочет покинуть «ПСЖ» из-за конфликта с Неймаром
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани хочет перейти в другой клуб
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани хочет перейти в другой клуб
По информации Manchester Evening, к уругвайцу проявляют интерес «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».
Бразилец и уругваец в матче с «Лионом» (2:0) не поделили право пробить пенальти. В итоге Кавани, который хочет завоевать звание лучшего бомбардира чемпионата, не отдал мяч партнеру и не реализовал свою попытку. После этого между игроками возникла стычка в раздевалке. Позже Неймар извинился за свое поведение.
Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом этого года. Сумма сделки составила 222 миллиона евро.