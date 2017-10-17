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09:02 (мск), источник: Vesti.kz

Аршавин намекнул на желание остаться в «Кайрате» на следующий год

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин намекнул, что хотел бы остаться в алматинском клубе еще на один год. Об этом футболист заявил в интервью «Диапазону» после победы над «Атырау» в финале Кубка Казахстана.

По словам Аршавина, его приоритетной целью остается завоевание чемпионства, однако у него нет контракта с «Кайратом» на следующий год. Его соглашение с алматинским клубом истекает в декабре этого года.

— Игра была настоящей кубковой. Не скажу, что мы показали хороший футбол. Мне кажется, во втором тайме «Атырау» нас переиграл. Но с другой стороны для болельщиков это хорошо, потому что интрига сохранялась до последней минуты, секунды. И у «Атырау» в концовке был момент, чтобы сравнять счет. Думаю, финал кубка удался. Я очень рад этому трофею, тем более мы в этом году уже выигрывали суперкубок, и второй титул нам не помешает.

— Вы выиграли Кубок и Суперкубок Казахстана, но «Кайрат» в последние годы никак не может выиграть чемпионат. Вы променяли бы кубки Казахстана на один титул чемпиона?
— Нет, я не хочу ничего менять. Титул чемпиона Казахстана остается для меня приоритетной целью, но пока я не могу его физически выиграть, потому что у меня нет контракта (с «Кайратом») на следующий год.

— Правда, что после перехода с чемпионата уровня английской премьер-лиги в казахстанский чемпионат, игроки теряют в мастерстве и физике из-за некачественных полей?
— В мастерстве вряд ли потеряют, но в физическом плане, наверняка, могут сдать, так как становятся старше. Тут больше вопрос с мотивацией. Ведь бывает, что выходишь на какое-нибудь поле во время выезда, и возникают проблемы с мотивацией. Но у меня такой проблемы нет. Мне нравилось по сей день мое нахождение в Казахстане, как жителя, и как футболиста тоже.

— Планируете ли вернуться в сборную?
— Нет, я не ставлю такую цель.

Между тем, бросившая Аршавина жена дала понять, что игрок не станет продлевать контракт с «Кайратом», который истекает через два месяца, и, по всей видимости, завершит карьеру. Сам 36-летний Аршавин еще не объявил, когда уйдет из футбола.

Аршавин перешел в «Кайрат» в 2016 году. Его контракт с алматинским клубом истекает в декабре этого года. Ранее технический директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий сообщил о том, что клуб обсудит вопрос продления соглашения по окончании текущего сезона. По его словам, все будет зависеть от желания и состояния здоровья футболиста.

Добавим, что «Кайрат» все еще ведет борьбу за чемпионство. За три тура до завершения первенства алматинский клуб на четыре очка отстает от лидирующей «Астаны», у которой есть игра в запасе.

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