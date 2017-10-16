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01:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Мареза спас «Лестер» от поражения в матче с «Вест Бромвичем»

«Лестер Сити» и «Вест Бромвич Альбион» сыграли вничью в матче восьмого тура английской Премьер-лиги.

Источник: AFP 2017

Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счетом 1:1. Обе команды не смогли победить в шестой игре турнира подряд.

В середине второго тайма Насер Шадли открыл счет. На 80-й минуте Рияд Марез спас хозяев от поражения.

«Вест Бромвич Альбион» (10 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (6) — 18-й.

Лестер 1:1
Первый тайм: 0:0
Вест Бромвич Альбион
16.10.2017, 22:00 основной раунд: 8-й тур King Power Stadium
Главные тренеры
Крейг Шекспир Тони Пулис
Голы
80′ Рияд Махрез (И. Слимани) 26
22 Насер Шадли 63′
Составы
Каспер Шмайхель 1
Уэстли Морган 5
Гарри Магуайр 15
Кристиан Фукс 28
68′ Марк Олбрайтон 11
Уилфред Ндиди 25
Джейми Варди 9
Рияд Махрез 26
74′ Дэнни Симпсон 2
Бен Чилвелл 3
90′ Висенте де ла Фуэнте Иборра 21
Энди Кинг 10
62′ 74′ Келечи Ихеаначо 8
Ислам Слимани 19
13 Боаз Майхилл 47′
3 Киран Гиббс
6 Джонатан Эванс
25 Крейг Доусон
26 Ахмед Хегази 8′
8 Джейк Ливермор
18 Гарет Бэрри
20 Гжегож Крыховяк
9 Хосе Саломон Рондон
19 Джей Родригес 84′
23 Гарет Маколи
22 Насер Шадли 84′
14 Джеймс Макклин
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 1
4 Угловые 1
13 Фолы 6
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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