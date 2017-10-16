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Гол Мареза спас «Лестер» от поражения в матче с «Вест Бромвичем»
«Лестер Сити» и «Вест Бромвич Альбион» сыграли вничью в матче восьмого тура английской
«Лестер Сити» и «Вест Бромвич Альбион» сыграли вничью в матче восьмого тура английской
Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счетом 1:1. Обе команды не смогли победить в шестой игре турнира подряд.
В середине второго тайма Насер Шадли открыл счет. На 80-й минуте Рияд Марез спас хозяев от поражения.
«Вест Бромвич Альбион» (10 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице английской
|Лестер
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1:1
Первый тайм: 0:0
|Вест Бромвич Альбион
|Крейг Шекспир
|Тони Пулис
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)