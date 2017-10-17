Аршавин: Хочу остаться и выиграть чемпионство с «Кайратом»

В финале Кубка Казахстана, прошедшего в Актобе, алматинский клуб со счетом 1:0 обыграл «Атырау». Единственный мяч в игре во втором тайме забил форвард «Кайрата» Жерар Гоу. Этот успех стал восьмым в истории алматинского клуба. После игры самый известный игрок в составе «народной команды» российский легионер Андрей Аршавин в мини-интервью поделился впечатлениями о матче.



— Игра была настоящей кубковой. Не скажу, что мы показали хороший футбол. Мне кажется, во втором тайме «Атырау» нас переиграл. Но с другой стороны для болельщиков это хорошо, потому что интрига сохранялась до последней минуты, секунды. И у «Атырау» в концовке был момент, чтобы сравнять счет. Думаю, финал кубка удался. Я очень рад этому трофею, тем более мы в этом году уже выигрывали суперкубок, и второй титул нам не помешает.



— Вы выиграли кубок и суперкубок Казахстана, но «Кайрат» в последние годы никак не может выиграть чемпионат. Вы променяли бы кубки Казахстана на один титул чемпиона?

— Нет, я не хочу ничего менять. Титул чемпиона Казахстана остается для меня приоритетной целью, но пока я не могу его физически выиграть, потому что у меня нет контракта (с «Кайратом» — Б. А.) на следующий год.



— Правда, что после перехода с чемпионата уровня английской премьер-лиги в казахстанский чемпионат, игроки теряют в мастерстве и физике из-за некачественных полей?

— В мастерстве вряд ли потеряют, но в физическом плане, наверняка, могут сдать, так как становятся старше. Тут больше вопрос с мотивацией. Ведь бывает, что выходишь на какое-нибудь поле во время выезда, и возникают проблемы с мотивацией. Но у меня такой проблемы нет. Мне нравилось по сей день мое нахождение в Казахстане, как жителя, и как футболиста тоже.



— Планируете ли вернуться в сборную?

— Нет, я не ставлю такую цель.