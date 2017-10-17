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02:01 (мск), источник: БЕЛТА

«Торпедо-БелАЗ» одолело «Гомель» в последнем матче 25-го тура

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» победили «Гомель» со счетом 1:0 в заключительном матче 25-го тура чемпионата Беларуси и вернулись на 4-е место в турнирной таблице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя сегодня в гостях, торпедовцы сохранили свои ворота в неприкосновенности, а в самом начале второй половины армянский легионер жодинцев Камо Оганесян забил единственный гол в этой встрече.

Результаты остальных матчей этого тура:

«Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Минск) — 0:1,

БАТЭ (Борисов) — «Витебск» — 3:1,

«Динамо» (Брест) — «Днепр» (Могилев) — 3:0,

«Неман» (Гродно) — «Городея» — 2:1,

«Ислочь» (Минский район) — «Крумкачы» (Минск) — 1:1,

«Славия» (Мозырь) — «Слуцк» — 1:2,

«Минск» — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:2.

Положение в лидирующей группе: «Шахтер» — 56 очков (разница мячей — 41−14), «Динамо» (Минск) — 55 (34−13), БАТЭ — 54 (41−15), «Торпедо-БелАЗ» — 44 (36−20), «Слуцк» — 43 (28−20). На последнем 16-м месте «Нафтан» — 9 очков, чуть выше «Ислочь» — 12, у «Славии» 19 зачетных баллов.

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