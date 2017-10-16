Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
В центре Москвы застрелили мужчину
Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Амкар0
Тосно0
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Футбол. Зарубежный
15.10
Интер3
Милан2
Футбол. Зарубежный
15.10
Страсбур3
Марсель3
Все события
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком»
Каррера: Мы взрослые люди и сами знаем, что у нас не получается
В центре Москвы застрелили мужчину
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Как делают трехмерные органы, и кому они нужны
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
18:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболисты из Боснии отказались играть в знак протеста. Кто делал так же

Садиться на газон во время матча или вставать на колено — давно не ноу-хау, но вещь в спорте редкая.

Источник: AFP 2017

Такой протест — прекрасный способ привлечь внимание широкой общественности к проблемам, которые происходят в маленьких командах, о которых мало кто знает. Однако применяются такие методы и в чемпионатах с многомиллионной аудиторией.

1. «Босна Високо», Босния и Герцеговина, 2017 год

В последние сутки таким образом получили долю хайпа футболисты боснийского «Босна Високо», клуба второго дивизиона страны. На последних минутах игры со «Звездой Градачац» одни игроки встали на колено, другие плюхнулись на газон. И дело не в усталости.

Во время загрузки произошла ошибка.

Футболисты «Босны» возмутились действиями главного арбитра, который позволял ведущему со счётом 1:0 сопернику откровенно тянуть время. Парни из «Звезды» ради приличия сперва покатали мяч на своей половине поля, а потом забили два мяча не сопротивляющемуся сопернику.

2. «Раднички», Сербия, 2012 год

Первая практика такого своеобразного протеста зафиксирована на тех же Балканах. И тоже в матче команд второго дивизиона. Футболисты клуба «Раднички» провели акцию протеста сразу после стартового свистка арбитра. Игроков не устраивали серьёзные задержки по зарплатам. К чести соперников «Реднички», футболисты «Слога Кральево» всё это время также стояли и не организовывали атак на ворота соперника, а игру возобновили только после того, как противники поднялись на ноги.

Помочь организовать акцию игрокам помог президент Ассоциации профессиональных футболистов Сербии Мирко Поледич. Ситуация возымела эффект — с футболистами вскоре рассчитались по долгам.

3. «Динамо-Авто», Молдавия, 2015 год

По тому же сценарию действовали футболисты «Динамо-Авто» в игре чемпионата Молдавии с «Академией». Все футболисты хозяев сели на газон и просидели 15 секунд. Причина та же — невыплата зарплат. Футболисты «Академии» с пониманием отнеслись к акции коллег и всё это время перекатывали мяч на своей половине поля.

4. «Симург», Азербайджан, 2015 год

И вновь история с невыплатой зарплат. Только три месяца сидящим без зарплат футболистам азербайджанского «Симурга» сказали заранее, что до конца сезона денег они не увидят. В итоге футболисты сели на газон в начале матча с бакинским «Интером» и просидели так одну минуту. Соперник ничего в это время не предпринимал. Матч был возобновлён, «Симург» в итоге одержал победу 3:2. Сама акция была встречена овацией трибун. Но команда в итоге снялась с чемпионата из-за финансовых проблем.

5. Команды высшей лиги Колумбии, 2016 год

Самая массовая акция протеста прошла в Колумбии. Все матчи тура чемпионата страны начались с минутной сидячей забастовки футболистов, которые протестовали против проведения матчей в дневное время. Такое решение приняли озабоченные экономией электроэнергии власти страны, однако футболисты не раз заявляли, что играть в 35-градусную жару опасно для здоровья. Акция прошла на восьми крупнейших стадионах Колумбии. В итоге власти пошли на уступки и отказались от практики ранних матчей.

6. «Герта», Германия, 2017

Вроде, Германия, вроде, высший дивизион. Какие могут быть проблемы? В том то и дело, что никаких. Футболисты «Герты» в матче 8-го тура с «Шальке» встали на колени, поддержав коллег из американской NFL.

«Герта» поддерживает толерантность и ответственность! За толерантный Берлин и открытый мир. Сейчас и навсегда!, — говорится в «твиттере» немецкого клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Не переживайте, сейчас мы расскажем, в чём дело.

7. Команды NFL, 2017

В США сейчас идёт настоящая война между многими игроками NFL и президентом страны Дональдом Трампом. Ряд игроков Национальной футбольной лиги (не соккера, а именно американского футбола) переставали вставать во время исполнения гимна США в качестве протеста против жестокого обращения полиции с темнокожими гражданами страны. Трамп раскритиковал такие действия футболистов и призвал увольнять их, чем ещё более подогрел обстановку.

Высказывания Трампа привели к ещё большему количеству протестов с участием американских команд и спортсменов. Протесты продолжаются до сих пор.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком»
Каррера: Мы взрослые люди и сами знаем, что у нас не получается
Определились «сеянные» сборные в стыковых матчах ЧМ-2018
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Страх и ненависть в Севилье, испано-каталонский мир в Мадриде
Президент «Ростова»: Кучук уволен не будет
Карпин: Думаю, что я готов снова тренировать в Испании
Новости

Путин ввел санкции против КНДР

Запрещается приобретение у Пхеньяна меди, никеля, серебра и цинка; банкам предписывается в течение 90 дней закрыть все представительства в КНДР
Авто
Новая Audi A8: первый тест-драйв Почему все журналисты тестировали новую Audi A8 за рулем? Ведь если вы покупатель «восьмерки», то ваше место на втором ряду. И вот я тут. В белых штанах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь