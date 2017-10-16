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17:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Футбольный матч в Аргентине задержали из-за огромного количества конфетти

Начало матча чемпионата Аргентины между «Бока Хуниорс» и «Патронато» было отложено из-за огромного количества конфетти на поле. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Yahoo Sport UK.

Перед стартовым свистком болельщики забросали газон конфетти. Работники стадиона начали уборку, из-за чего встреча началась с 20-минутным опозданием. В результате «Бока» одержала победу со счетом 2:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бока» лидирует в чемпионате страны, в 30 играх набрав 63 очка. «Патронато» занимает 20-е место с 34 баллами.

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