В чемпионате Греции футболист получил жёлтую карточку за то, что вытер бутсу о рефери
Футбольный матч в Аргентине задержали из-за огромного количества конфетти
Начало матча чемпионата Аргентины между «Бока Хуниорс» и «Патронато» было отложено
Начало матча чемпионата Аргентины между «Бока Хуниорс» и «Патронато» было отложено
Перед стартовым свистком болельщики забросали газон конфетти. Работники стадиона начали уборку,
«Бока» лидирует в чемпионате страны, в 30 играх набрав 63 очка. «Патронато» занимает 20-е место с 34 баллами.