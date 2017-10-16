Вопреки всему. Почему «Кайрату» стоит уговорить Аршавина продлить контракт
Несмотря на преклонный, футбольный возраст (36 лет), Андрей Аршавин продолжает радовать болельщиков хорошей игрой. По крайней мере, на уровне казахстанской
Несмотря на преклонный, футбольный возраст (36 лет), Андрей Аршавин продолжает радовать болельщиков хорошей игрой. По крайней мере, на уровне казахстанской
Сам футболист официально не объявлял о завершении карьеры. Зато его бывшая супруга Алиса Казьмина намекнула, что Аршавин покинет алматинскую команду в конце сезона.
Если ее слова найдут подтверждение, казахстанский чемпионат, в
Хотя изначально не верилось, что россиянин сможет заиграть в КПЛ. Особенно беспокоила его слабая физическая готовность перед прошлым сезоном. Ведь до перехода в «Кайрат» долгое время не играл. Но через матчи
В текущем сезоне Аршавин во всех турнирах провел 31 матч, в которых забил девять мячей при 12 результативных передачах. Как видим, держит свой уровень, хоть и пропускал некоторые игры
Понятно, что возраст никого не щадит. Однако даже в 36 лет Аршавин смотрится лучше молодых и доморощенных «звезд», которые порой не могут ни принять мяч, ни отдать ближнему. А еще болезненно воспринимают дельные замечания от более старших партнеров, в том числе от самого Аршавина. В «Кайрате» обязаны сделать все, чтобы сохранить в своем составе этого выдающегося футболиста хотя бы до конца следующего сезона. Но если бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» посчитает, что его время наступило, то, естественно, с большим уважением отнесемся к его решению. Если в этой ситуации и придется о
Напомним, что Андрей Аршавин в нынешнем сезоне с «Кайратом» стал обладателем Суперкубка Казахстана и Кубка страны, а прошлом году выиграл серебряные медали КПЛ. Свой ближайший матч в чемпионате алматинский клуб проведет с «Акжайыком» на своем поле 21 октября.