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16:13 (мск), источник: Vesti.kz

Вопреки всему. Почему «Кайрату» стоит уговорить Аршавина продлить контракт

Несмотря на преклонный, футбольный возраст (36 лет), Андрей Аршавин продолжает радовать болельщиков хорошей игрой. По крайней мере, на уровне казахстанской премьер-лиги способен выступать еще год-два. Вот только руководству «Кайрата» следует убедить футболиста продлить контракт, заканчивающийся в конце текущего года, передает корреспондент Vesti.kz.

Сам футболист официально не объявлял о завершении карьеры. Зато его бывшая супруга Алиса Казьмина намекнула, что Аршавин покинет алматинскую команду в конце сезона.

Если ее слова найдут подтверждение, казахстанский чемпионат, в каком-то смысле, осиротеет. Все-таки с появлением россиянина немного подрос уровень национальной лиги, не говоря уже об игре кайратовцев. Аршавин был настоящим лидером на поле. Принимал нестандартные решения, приводившие к красивым голам и уникальным передачам, вспарывавшим оборону соперников.

Хотя изначально не верилось, что россиянин сможет заиграть в КПЛ. Особенно беспокоила его слабая физическая готовность перед прошлым сезоном. Ведь до перехода в «Кайрат» долгое время не играл. Но через матчи экс-футболист сборной России набрал кондиции и стал одним из ведущих игроков клуба. Как результат, в 28 играх чемпионата забил восемь мячей и отдал семь голевых передач. В кубковых встречах отметился голом и двумя результативными передачами. В четырех матчах квалификации Лиги Европы поразил ворота соперников в двух случаях при одном голевом пасе.

В текущем сезоне Аршавин во всех турнирах провел 31 матч, в которых забил девять мячей при 12 результативных передачах. Как видим, держит свой уровень, хоть и пропускал некоторые игры из-за травмы. Также за два года ни разу не удалялся с поля, получив в общей сложности десять предупреждений.

Понятно, что возраст никого не щадит. Однако даже в 36 лет Аршавин смотрится лучше молодых и доморощенных «звезд», которые порой не могут ни принять мяч, ни отдать ближнему. А еще болезненно воспринимают дельные замечания от более старших партнеров, в том числе от самого Аршавина. В «Кайрате» обязаны сделать все, чтобы сохранить в своем составе этого выдающегося футболиста хотя бы до конца следующего сезона. Но если бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» посчитает, что его время наступило, то, естественно, с большим уважением отнесемся к его решению. Если в этой ситуации и придется о чем-то сожалеть, то только о том, что Аршавин не в полной мере раскрыл свой потенциал, ведь играть мог в самых больших клубах, а не только за «Арсенал». Ну, а теперь вспомним его игру в майке «Кайрата». Тем более есть на что посмотреть.

Напомним, что Андрей Аршавин в нынешнем сезоне с «Кайратом» стал обладателем Суперкубка Казахстана и Кубка страны, а прошлом году выиграл серебряные медали КПЛ. Свой ближайший матч в чемпионате алматинский клуб проведет с «Акжайыком» на своем поле 21 октября.

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