Страх и ненависть в Севилье, испано-каталонский мир в Мадриде
«СЭ» выделяет основное из восьмого тура ла лиги.
«СЭ» выделяет основное из восьмого тура ла лиги.
Большинству каталонских фанатов пришлось смотреть матч тура по телевизору — «Атлетико» сократил билетную квоту болельщикам «Барселоны», приняв вместо 1000 человек всего 250. На первой мадридской игре «Барсы» после Референдума в Каталонии футбол и политику не удалось развести по разным углам — южная трибуна стадиона, где находится фанатский сектор «матрасников», заполнилась флагами Испании, которых было больше, чем обыкновенно. Само собой, каждое касание мяча Жераром Пике, начиная с разминки, встречалось свистом и улюлюканьем. Тот в ответ демонстративно затыкал уши пальцами, напоминая Луиша Фигу времен его появлений на «Камп Ноу» в футболке «Реала».
Но на поле войны не случилось — команды разошлись миром. На отличный выстрел Сауля в первом тайме «Барса» ответила голом Луиса Суареса за 8 минут до конца игры. В очередной раз ход встречи перевернули замены Эрнесто Вальверде — голевой навес на уругвайца сделал Серджи Роберто, незадолго до этого брошенный на усиление правого фланга. «Матрасники» вполне могли проиграть, но
«Атлетико» впервые сыграл вничью на новом стадионе, «Барселона» потеряла первые очки в чемпионате. Эрнесто Вальверде и Диего Симеоне решили не нарушать сложившийся порядок вещей — благодаря ничейному результату свой путь в истории продолжили две традиции, связанные с ними напрямую. Вальверде так и не может пока победить Симеоне в очном противостоянии (4 ничьи, 6 поражений), Симеоне — одолеть «Барселону» в испанском чемпионате (4 ничьи, 8 поражений).
СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В СЕВИЛЬЕ
Если игра «Атлетико» — «Барселона» была матчем тура, прежде всего, благодаря афише и заголовку, то встреча «Бетиса» и «Валенсии» стала им по факту. Лучшего зрелища ла лига еще не предложила миру за первые 8 туров чемпионата. «Голевое безумие на «Бенито Вильямарин», «Страх и ненависть в Севилье», называйте как угодно — лучше один раз это увидеть.
К 79-й минуте казалось, что телевизор можно выключать, а болельщикам «Бетиса» — расходиться по домам. «Валенсия» уверенно вела 4:0, забив по два гола в двух таймах, ничего не предвещало беды, как вдруг в стройном хоре гостевых голосов зазвучали хрипы, «лос че» зевнули в защите один раз, другой, и через пять минут неожиданно обнаружили, что на табло горит уже 4:3. «Бетис» едва не довел до инфаркта Марселино, главного тренера «летучих мышей», а с ним и добрую половину собравшихся на «Бенито Вильямарине», домашнем стадионе севильцев, когда всей командой пошел вперед отыгрывать и четвертый мяч. К счастью «Валенсии» у нее был Симоне Дзадза — итальянец забил пятый гостевой гол и опустил хозяев с небес на землю. В добавленное время расстроенный «Бетис» пропустил и в шестой раз, и безумие остановилось.
Примечательно, что все 9 голов в матче были забиты девятью разными футболистами. Такое случается в третий раз в истории ла лиги — в первый раз это произошло в игре «Эспаньол» — «Валенсия» в сезоне 1949/50 (6:4), второй — в прошлогодней перестрелке «Севильи» и «Эспаньола» (6:4). Стоит отметить, что Нету, вратарь «Валенсии», не дал состояться грандиозному рекорду — он отразил пенальти в исполнении Серхио Леона и помешал десятому игроку вписать свое имя в итоговый протокол. Десять разных футболистов в одном матче не забивали в истории ла лиги ни разу.
Последний раз «Валенсия» отличалась шесть раз в гостях в свой чемпионский сезон 2003/04 — в игре против «Малаги» (6:1). Подопечные Марселино
МАДРИДСКИЙ КОРОЛЬ ПРЕРВАЛ СВОЕ МОЛЧАНИЕ
Сотый матч Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала» — Zentenario, как его называли в Испании (объединение первой буквы его имени (и фамилии) и слова «centenario» — «сотня, столетие» (исп.)) — закончился новым рекордом «сливочной» команды. Гостевая победа над «Хетафе» стала 13-й подряд, одержанной мадридцами на выезде. Тем самым пало достижение «Барселоны» эпохи Гвардиолы (12), установленное в сезонах 2009/10 и 2010/11.
Впервые за 133 дня — с финала ЛЧ в Кардиффе — в атаке «Реала» должны были вместе сыграть Роналду и Бензема. Встретиться раньше им мешала то дисквалификация португальца на пять матчей, то травма француза,
Эти двое и решили исход поединка: Бензема отличился в первом тайме, Роналду — во втором, причем, когда португалец забил, болельщики «Реала» перекрестились. Не только
«Хетафе» катастрофически не везет: если бы матчи длились не 90 минут, а 80, команда Пепе Бордаласа набрала бы,
«СЕВИЛЬЯ» ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ К «СПАРТАКУ» СНОВА ПРОИГРАЛА В БИЛЬБАО
В цветах «Атлетика» и «Севильи» есть много красного, но совсем нет желтого. Тем удивительнее было видеть, что к концу очного поединка команды набрали на пару 11 желтых карточек (6 у хозяев, 5 у гостей). Большая часть предупреждений была выдана в конце встречи, когда у штрафной «Атлетика» вспыхнула потасовка, рисковавшая перейти в полномасштабную драку. Досаду «Севильи» можно было понять — клуб из столицы Андалусии в восьмой раз подряд проиграл матч чемпионата в Бильбао (0:1) и испортил себе настроение перед московским выездом к «Спартаку». «Львы», благодаря уверенной игре вратаря Кепы Аррисабалаги, сумели прервать серию из шести матчей без побед.
«ПТИЦЫ» ХИЧКОКА В ВИЛЬЯРРЕАЛЕ
Неожиданная проблема возникла у «Вильярреала» — полчища голубей, которые наводнили город, свили гнезда в укромных уголках стадиона «Эстадио де ла Серамика», переклевали все семена и нанесли серьезный ущерб футбольному газону. Помимо этого, разумеется, трибуны и поле теперь зачастую имеют весьма неприглядный вид, о чем известно каждому, кто хоть раз сталкивался с голубиным коварством. Нельзя забывать и о проблемах антисанитарии и возможных болезнях, которые могут переносить голуби. Для борьбы с вредителями клуб привез на стадион хищных птиц, закрыл доступ ко всем зонам, где были голубиные гнезда, растянул сетки в тех местах, через которые те обычно попадали внутрь и установил ультразвуковые пушки, чтобы отпугивать и разгонять пернатых оккупантов.
Пока стадион «желтой подводной лодки» приводят в порядок, «Вильярреал» на выезде обыграл «Жирону» (2:1) благодаря дублю Седрика Бакамбу, который забил 7 из 8 последних голов своей команды в ла лиге и догнал Дзадзу на второй строчке в списке лучших бомбардиров чемпионата. Денис Черышев отыграл 25 минут, но на ход матча принципиально повлиять не сумел.