Страх и ненависть в Севилье, испано-каталонский мир в Мадриде

Источник: Спорт-Экспресс

ИСПАНО-КАТАЛОНСКИЙ МИР

Большинству каталонских фанатов пришлось смотреть матч тура по телевизору — «Атлетико» сократил билетную квоту болельщикам «Барселоны», приняв вместо 1000 человек всего 250. На первой мадридской игре «Барсы» после Референдума в Каталонии футбол и политику не удалось развести по разным углам — южная трибуна стадиона, где находится фанатский сектор «матрасников», заполнилась флагами Испании, которых было больше, чем обыкновенно. Само собой, каждое касание мяча Жераром Пике, начиная с разминки, встречалось свистом и улюлюканьем. Тот в ответ демонстративно затыкал уши пальцами, напоминая Луиша Фигу времен его появлений на «Камп Ноу» в футболке «Реала».

Но на поле войны не случилось — команды разошлись миром. На отличный выстрел Сауля в первом тайме «Барса» ответила голом Луиса Суареса за 8 минут до конца игры. В очередной раз ход встречи перевернули замены Эрнесто Вальверде — голевой навес на уругвайца сделал Серджи Роберто, незадолго до этого брошенный на усиление правого фланга. «Матрасники» вполне могли проиграть, но сине-гранатовые не воспользовались представившимися шансами — Суарес не успел к прострелу Гомиша, а Месси со штрафного пробил прямо в руки Яну Облаку.

«Атлетико» впервые сыграл вничью на новом стадионе, «Барселона» потеряла первые очки в чемпионате. Эрнесто Вальверде и Диего Симеоне решили не нарушать сложившийся порядок вещей — благодаря ничейному результату свой путь в истории продолжили две традиции, связанные с ними напрямую. Вальверде так и не может пока победить Симеоне в очном противостоянии (4 ничьи, 6 поражений), Симеоне — одолеть «Барселону» в испанском чемпионате (4 ничьи, 8 поражений).

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В СЕВИЛЬЕ

Если игра «Атлетико» — «Барселона» была матчем тура, прежде всего, благодаря афише и заголовку, то встреча «Бетиса» и «Валенсии» стала им по факту. Лучшего зрелища ла лига еще не предложила миру за первые 8 туров чемпионата. «Голевое безумие на «Бенито Вильямарин», «Страх и ненависть в Севилье», называйте как угодно — лучше один раз это увидеть.

К 79-й минуте казалось, что телевизор можно выключать, а болельщикам «Бетиса» — расходиться по домам. «Валенсия» уверенно вела 4:0, забив по два гола в двух таймах, ничего не предвещало беды, как вдруг в стройном хоре гостевых голосов зазвучали хрипы, «лос че» зевнули в защите один раз, другой, и через пять минут неожиданно обнаружили, что на табло горит уже 4:3. «Бетис» едва не довел до инфаркта Марселино, главного тренера «летучих мышей», а с ним и добрую половину собравшихся на «Бенито Вильямарине», домашнем стадионе севильцев, когда всей командой пошел вперед отыгрывать и четвертый мяч. К счастью «Валенсии» у нее был Симоне Дзадза — итальянец забил пятый гостевой гол и опустил хозяев с небес на землю. В добавленное время расстроенный «Бетис» пропустил и в шестой раз, и безумие остановилось.

Примечательно, что все 9 голов в матче были забиты девятью разными футболистами. Такое случается в третий раз в истории ла лиги — в первый раз это произошло в игре «Эспаньол» — «Валенсия» в сезоне 1949/50 (6:4), второй — в прошлогодней перестрелке «Севильи» и «Эспаньола» (6:4). Стоит отметить, что Нету, вратарь «Валенсии», не дал состояться грандиозному рекорду — он отразил пенальти в исполнении Серхио Леона и помешал десятому игроку вписать свое имя в итоговый протокол. Десять разных футболистов в одном матче не забивали в истории ла лиги ни разу.

Последний раз «Валенсия» отличалась шесть раз в гостях в свой чемпионский сезон 2003/04 — в игре против «Малаги» (6:1). Подопечные Марселино по-прежнему идут без поражений в чемпионате и уже добрались до второй строчки таблицы. «Огурцы» Кике Сетьена выпали из зоны еврокубков, прервав домашним поражением отличный рывок в последних четырех турах (3 победы, 1 ничья). Кстати, Сетьен впервые в карьере проиграл своему воскресному визави — в трех предыдущих встречах его команды («Луго» и «Лас Пальмас») дважды играли с «Вильярреалом» Марселино вничью 0:0 и один раз победили 1:0. Но слишком уж хороша была «Валенсия» на этот раз.

МАДРИДСКИЙ КОРОЛЬ ПРЕРВАЛ СВОЕ МОЛЧАНИЕ

Сотый матч Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала» — Zentenario, как его называли в Испании (объединение первой буквы его имени (и фамилии) и слова «centenario» — «сотня, столетие» (исп.)) — закончился новым рекордом «сливочной» команды. Гостевая победа над «Хетафе» стала 13-й подряд, одержанной мадридцами на выезде. Тем самым пало достижение «Барселоны» эпохи Гвардиолы (12), установленное в сезонах 2009/10 и 2010/11.

Впервые за 133 дня — с финала ЛЧ в Кардиффе — в атаке «Реала» должны были вместе сыграть Роналду и Бензема. Встретиться раньше им мешала то дисквалификация португальца на пять матчей, то травма француза, из-за которой он месяц пробыл вне основы. Для Бензема выездные матчи против «Хетафе» всегда удавались на славу — 7 голов в 12 играх. Команда из южного пригорода мадридской столицы — удобный соперник и для Роналду: 7-й номер «сливочных» забил в их ворота уже 20 мячей, больше от него досталось только «Севилье» (23 гола).

Эти двое и решили исход поединка: Бензема отличился в первом тайме, Роналду — во втором, причем, когда португалец забил, болельщики «Реала» перекрестились. Не только из-за того, что мяч этот стал победным, а еще и потому, что это был первый гол Криштиану в чемпионате, которого ему явно не хватало. 28 ударов по воротам за 4 матча — и ни одного точного попадания, от такого кого угодно хандра возьмет. Но мадридский Король наконец прервал свое молчание, и 7 очков отставания «Реала» от «Барселоны» плавно превратились в 5.

«Хетафе» катастрофически не везет: если бы матчи длились не 90 минут, а 80, команда Пепе Бордаласа набрала бы, как-минимум, 4 очка в четырех встречах, которые в итоге завершились поражениями. «Севилья» забила ей победный мяч на 83-й минуте, «Барселона» — на 84-й, «Депортиво» — на 87-й, «Реал» — на 85-й. Стоит учесть дополнительную десятиминутку в тренировочном процессе.

«СЕВИЛЬЯ» ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ К «СПАРТАКУ» СНОВА ПРОИГРАЛА В БИЛЬБАО

В цветах «Атлетика» и «Севильи» есть много красного, но совсем нет желтого. Тем удивительнее было видеть, что к концу очного поединка команды набрали на пару 11 желтых карточек (6 у хозяев, 5 у гостей). Большая часть предупреждений была выдана в конце встречи, когда у штрафной «Атлетика» вспыхнула потасовка, рисковавшая перейти в полномасштабную драку. Досаду «Севильи» можно было понять — клуб из столицы Андалусии в восьмой раз подряд проиграл матч чемпионата в Бильбао (0:1) и испортил себе настроение перед московским выездом к «Спартаку». «Львы», благодаря уверенной игре вратаря Кепы Аррисабалаги, сумели прервать серию из шести матчей без побед.

«ПТИЦЫ» ХИЧКОКА В ВИЛЬЯРРЕАЛЕ

Неожиданная проблема возникла у «Вильярреала» — полчища голубей, которые наводнили город, свили гнезда в укромных уголках стадиона «Эстадио де ла Серамика», переклевали все семена и нанесли серьезный ущерб футбольному газону. Помимо этого, разумеется, трибуны и поле теперь зачастую имеют весьма неприглядный вид, о чем известно каждому, кто хоть раз сталкивался с голубиным коварством. Нельзя забывать и о проблемах антисанитарии и возможных болезнях, которые могут переносить голуби. Для борьбы с вредителями клуб привез на стадион хищных птиц, закрыл доступ ко всем зонам, где были голубиные гнезда, растянул сетки в тех местах, через которые те обычно попадали внутрь и установил ультразвуковые пушки, чтобы отпугивать и разгонять пернатых оккупантов.