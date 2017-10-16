Футбол в огне. Матч Кубка Португалии шел 3 часа из-за лесных пожаров

Источник: Советский спорт

Сильные пожары, бушевавшие на севере и в центре страны все воскресенье, помешали матчу в Коимбре, а также чуть было не добрались до стадиона «Тонделы».

«Пасуш де Феррейра» вообще самая невезучая команда этого года. Еще на страте сезона клуб из-за сильного ветра не смог долететь до Мадейры. Чтобы не переносить матч с «Маритиму», делегация «Пасуш» отправилась до острова паромом с Азорских островов. Вместо обычных 3−4 часов дороги клубу потребовался чуть ли не весь день.

На этот раз ситуация была куда серьезнее. А потому матч получился нетипичным. Во-первых, он длился три с половиной часа. И все из-за восьми остановок игры — каждый раз после отключения освещения стадиона. Неполадки с электричеством были следствием пожаров под Коимброй, которые вышли из-под контроля. В итоге к матчу было добавлено еще 29 минут.

Паузы могли быть и намного больше, если бы часть времени команды не играли при неполном освещении.

В этом сюрреалистичном матче «Академика» победила 2:1. Однако главный тренер «Пасуш» Вашку Сеабра заявил, что готов продать протест. Он остался недоволен тем, что игру не остановили. «Не понял, почему судья не прекратил матч. Мне кажется, клуб может подать протест и оспорить результат этой встречи. Победный гол забивали при очень плохом освещении. Нашему вратарю мало что было видно».

Но и на этом мучения «Пасуш» не закончились. Возвращение из Коимбры в Порту заняло четыре часа, хотя в обычном режиме доехать можно за два. Дело в том, что из-за пожаров, многие федеральные трассы были перекрыты, пришлось ехать в объезд по маленьким местным дорогам. Так что «Пасуш» прибыл домой лишь в четвертом часу утра.

«Поездка была спокойной. Ближе к Авейру мы проезжали довольно близко к огню, и поняли масштабы пожаров. А на подъезде к Порту огонь был почти повсюду, мы даже не сразу смогли попасть в Пасуш-де-Феррейра (город) — основная дорога была перекрыта», — приводит слова представителя клуба издание Record.