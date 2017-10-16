Футбол в огне. Матч Кубка Португалии шел 3 часа из-за лесных пожаров

Сильные пожары, бушевавшие на севере и в центре страны все воскресенье, помешали матчу в Коимбре, а также чуть было не добрались до стадиона «Тонделы».
«Пасуш де Феррейра» вообще самая невезучая команда этого года. Еще на страте сезона клуб
На этот раз ситуация была куда серьезнее. А потому матч получился нетипичным.
Паузы могли быть и намного больше, если бы часть времени команды не играли при неполном освещении.
В этом сюрреалистичном матче «Академика» победила 2:1. Однако главный тренер «Пасуш» Вашку Сеабра заявил, что готов продать протест. Он остался недоволен тем, что игру не остановили. «Не понял, почему судья не прекратил матч. Мне кажется, клуб может подать протест и оспорить результат этой встречи. Победный гол забивали при очень плохом освещении. Нашему вратарю мало что было видно».
Но и на этом мучения «Пасуш» не закончились. Возвращение из Коимбры в Порту заняло четыре часа, хотя в обычном режиме доехать можно за два. Дело в том, что
«Поездка была спокойной. Ближе к Авейру мы проезжали довольно близко к огню, и поняли масштабы пожаров. А на подъезде к Порту огонь был почти повсюду, мы даже не сразу смогли попасть в
Воскресные пожары в Португалии стали самыми разрушительными в этом году. Страшному сценарию — в некоторых местах огонь добирался прямо до пляжей — поспособствовали длительная засуха, сильная жара и ветер, который принес с собой ураган «Офелия».