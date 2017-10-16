Директор «Кайрата» назвал слухами информацию о скором завершении карьеры Аршавина

12 октября супруга 36-летнего футболиста Алиса Казьмина заявила Life.ru, что Аршавин завершит карьеру в казахстанском клубе через два месяца. Срок контракта нападающего с «Кайратом» истечет 31 декабря, а последний тур чемпионата Казахстана сезона-2017 состоится 5 ноября.

«Не хочу комментировать семейные дела Андрея, так как это, мягко говоря, неэтично. У нас с Аршавиным есть договоренность поговорить по окончании сезона. Впереди еще три матча в чемпионате, поэтому не стоит обращать внимание на подобные заявления. На данный момент они являются не более, чем слухами», — сказал Калакуцкий.

Аршавин провел основную часть карьеры в санкт-петербургском «Зените», с которым три раза выиграл золотые медали чемпионата России, дважды — серебряные, один раз — бронзовые. Нападающий помог команде завоевать Кубок УЕФА сезона-2007/08, а затем дошел в составе сборной России до полуфинала чемпионата Европы. В 2009 году Аршавин перешел в лондонский «Арсенал», в котором провел четыре сезона.