Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Газпром» в Азии нанес ответный удар по США - СМИ
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
В центре Москвы застрелили мужчину
Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
Российский министр рассмешил Путина своей речью
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Тосно
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Футбол. Зарубежный
15.10
Интер3
Милан2
Футбол. Зарубежный
15.10
Страсбур3
Марсель3
Все события
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Определились «сеянные» сборные в стыковых матчах ЧМ-2018
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Российский министр рассмешил Путина своей речью
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
15:42 (мск), источник: ТАСС

Директор «Кайрата» назвал слухами информацию о скором завершении карьеры Аршавина

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Информация о скором завершении карьеры футболиста казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина является не более, чем слухами. Об этом ТАСС сообщил технический директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий.

12 октября супруга 36-летнего футболиста Алиса Казьмина заявила Life.ru, что Аршавин завершит карьеру в казахстанском клубе через два месяца. Срок контракта нападающего с «Кайратом» истечет 31 декабря, а последний тур чемпионата Казахстана сезона-2017 состоится 5 ноября.

«Не хочу комментировать семейные дела Андрея, так как это, мягко говоря, неэтично. У нас с Аршавиным есть договоренность поговорить по окончании сезона. Впереди еще три матча в чемпионате, поэтому не стоит обращать внимание на подобные заявления. На данный момент они являются не более, чем слухами», — сказал Калакуцкий.

Аршавин провел основную часть карьеры в санкт-петербургском «Зените», с которым три раза выиграл золотые медали чемпионата России, дважды — серебряные, один раз — бронзовые. Нападающий помог команде завоевать Кубок УЕФА сезона-2007/08, а затем дошел в составе сборной России до полуфинала чемпионата Европы. В 2009 году Аршавин перешел в лондонский «Арсенал», в котором провел четыре сезона.

За «Кайрат» Аршавин выступает с 2016 года. В прошлом сезоне он стал серебряным призером чемпионата Казахстана, а в 2017 году выиграл Кубок и Суперкубок страны.

 Сборная России опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА, обновив антирекорд
Медработник из Чувашии стал фигурантом первого уголовного дела о допинге в спорте
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком»
Информатору WADA Родченкову в России грозит до 10 лет тюрьмы
Определились «сеянные» сборные в стыковых матчах ЧМ-2018
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Страх и ненависть в Севилье, испано-каталонский мир в Мадриде
Футболист ЦСКА Головин восстановится к матчу с «Базелем»
Глушаков: 8 очков от «Зенита»? Это отыгрывается
Новости
Авто
Новая Audi A8: первый тест-драйв Почему все журналисты тестировали новую Audi A8 за рулем? Ведь если вы покупатель «восьмерки», то ваше место на втором ряду. И вот я тут. В белых штанах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь