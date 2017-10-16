Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В центре Москвы застрелили мужчину
Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Тосно
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Футбол. Зарубежный
15.10
Интер3
Милан2
Футбол. Зарубежный
15.10
Страсбур3
Марсель3
Все события
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Определились «сеянные» сборные в стыковых матчах ЧМ-2018
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
10«Интер» победил «Милан» в дерби
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
14:32 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Реал» хочет купить футболиста немецкой «Баварии» Алабу

ТАСС, 16 октября. Мадридский футбольный клуб «Реал» заинтересован в приобретении австрийского защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.

Источник: AP 2017

Сообщается, что «Реал» хотел купить Алабу в летнее трансферное окно, но немецкий клуб отказался вести переговоры о продаже футболиста. Испанский клуб нацелен вернуться к попыткам заполучить 25-летнего австрийца зимой. Главный тренер мадридцев француз Зинедин Зидан является поклонником таланта Алабы. Специалиста привлекает универсализм защитника, он хотел бы видеть его у себя в команде.

В текущем сезоне Алаба провел шесть матчей за «Баварию», в которых отметился одной голевой передачей. Алаба может сыграть на позициях правого защитника, центрального защитника и опорного полузащитника. Текущий контракт австрийца с мюнхенцами рассчитан до 2021 года.

 Сборная России опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА, обновив антирекорд
Медработник из Чувашии стал фигурантом первого уголовного дела о допинге в спорте
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком»
Информатору WADA Родченкову в России грозит до 10 лет тюрьмы
Определились «сеянные» сборные в стыковых матчах ЧМ-2018
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Мауро Икарди – лучшее, что было вчера в миланском дерби
Футболист ЦСКА Головин восстановится к матчу с «Базелем»
Глушаков: 8 очков от «Зенита»? Это отыгрывается
Новости
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь