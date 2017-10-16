СМИ: «Реал» хочет купить футболиста немецкой «Баварии» Алабу

Сообщается, что «Реал» хотел купить Алабу в летнее трансферное окно, но немецкий клуб отказался вести переговоры о продаже футболиста. Испанский клуб нацелен вернуться к попыткам заполучить 25-летнего австрийца зимой. Главный тренер мадридцев француз Зинедин Зидан является поклонником таланта Алабы. Специалиста привлекает универсализм защитника, он хотел бы видеть его у себя в команде.

В текущем сезоне Алаба провел шесть матчей за «Баварию», в которых отметился одной голевой передачей. Алаба может сыграть на позициях правого защитника, центрального защитника и опорного полузащитника. Текущий контракт австрийца с мюнхенцами рассчитан до 2021 года.