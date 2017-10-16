Стоит ли «Кайрату» продлить контракт с Андреем Аршавиным

Российский футболист Андрей Аршавин уже второй год выступает в чемпионате Казахстана за алматинсктий «Кайрат». По окончании нынешнего сезона контракт игрока заканчивается, и, конечно, многих отечественных любителей футбола интересует вопрос: смогут ли они увидеть Аршавина в матчах КПЛ и в следующем году?..



Корреспондент Sports.kz решил узнать мнение о том, стоит ли алматинцам продолжить трудовые отношение с российским футболистом, казахстанского футбольного специалиста Михаила Гурмана.



— Думаю, Андрей еще может принести пользу как алматинскому клубу, так и всему казахстанскому футболу. Конечно, у него не все проходит в игре, как футболист задумывает, но та мысль его действий на поле, которую он привносит в игру коллектива, только украшает наш футбол. К тому же имя этого игрока притягивает на трибуны большое количество казахстанских любителей футбола. Я видел, сколько желающих перед финальным матчем в Актобе приходило к гостинице, где остановился «Кайрат», чтобы сфотографироваться с Андреем и взять у него автограф, — среди них, кстати, было много мальчишек. Поэтому, думаю, было бы целесообразно, если бы Аршавин играл в Казахстане и на следующий год, — сказал Гурман.