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14:30 (мск), источник: Sports.kz

Стоит ли «Кайрату» продлить контракт с Андреем Аршавиным

Российский футболист Андрей Аршавин уже второй год выступает в чемпионате Казахстана за алматинсктий «Кайрат». По окончании нынешнего сезона контракт игрока заканчивается, и, конечно, многих отечественных любителей футбола интересует вопрос: смогут ли они увидеть Аршавина в матчах КПЛ и в следующем году?..

Российский футболист Андрей Аршавин уже второй год выступает в чемпионате Казахстана за алматинсктий «Кайрат». По окончании нынешнего сезона контракт игрока заканчивается, и, конечно, многих отечественных любителей футбола интересует вопрос: смогут ли они увидеть Аршавина в матчах КПЛ и в следующем году?..

Корреспондент Sports.kz решил узнать мнение о том, стоит ли алматинцам продолжить трудовые отношение с российским футболистом, казахстанского футбольного специалиста Михаила Гурмана.

— Думаю, Андрей еще может принести пользу как алматинскому клубу, так и всему казахстанскому футболу. Конечно, у него не все проходит в игре, как футболист задумывает, но та мысль его действий на поле, которую он привносит в игру коллектива, только украшает наш футбол. К тому же имя этого игрока притягивает на трибуны большое количество казахстанских любителей футбола. Я видел, сколько желающих перед финальным матчем в Актобе приходило к гостинице, где остановился «Кайрат», чтобы сфотографироваться с Андреем и взять у него автограф, — среди них, кстати, было много мальчишек. Поэтому, думаю, было бы целесообразно, если бы Аршавин играл в Казахстане и на следующий год, — сказал Гурман.

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