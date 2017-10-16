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Экс-форвард «Ростова» стал чемпионом второго дивизиона Таиланда
Бывший форвард «Ростова» Флоран
Бывший форвард «Ростова» Флоран
32-летний француз в начале этого года перебрался в таиландский клуб и забил за сезон 12 голов. Его команда за тур до конца сезона обеспечила себе чемпионский титул.
«Да, мы сделали это… стали чемпионами после тяжелого сезона! Какое удовольствие, иметь это великое достижение в итоге!» — написал
Напомним, французский форвард выступал в России с 2012 по 2014 год, забив 2 мяча в 18 встречах.