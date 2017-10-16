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12:48 (мск), источник: Vesti.kz

Домашнее спасение чемпиона и преображение аутсайдера. Обзор 30-го тура КПЛ

В выходные прошли оставшиеся три матча 30-го тура чемпионата Казахстана по футболу. Все игры завершились с одинаковым счетом 2:1. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

«Иртыш» был близок к тому, чтобы отобрать очки у «Астаны». Но павлодарцам немного не повезло в столице Казахстана. Хотя первый тайм остался за ними. Во всяком случае, на перерыв ушли ведя в счете. Очень красивый гол из-за пределов штрафной площади забил бразилец Родриго.

После перерыва футболисты Вячеслава Грозного преимущество не удержали. Сначала Роман Муртазаев провел ответный мяч в ворота бывшей команды, затем Патрик Твумаси с пенальти принес хозяевам волевую победу (2:1). При этом в конце игры Карлос Фонсека упустил прекрасную возможность огорчить астанчан, промахнувшись из убойной позиции. В результате, «Астана» набрала 73 очка и закрепила лидерство в чемпионате, тем самым на шаг приблизившись к четвертому чемпионскому титулу. «Иртыш» остался на четвертом месте, в его активе 41 балл.

Тренерские перестановки пошли на пользу «Окжетпесу». Очень здорово команда провела домашний матч с «Таразом». Несмотря на невынужденные ошибки, понравилась своей самоотдачей. Продолжит с таким настроем играть и в следующих матчах, попортит нервы многим соперникам, а возможно даже и спасется от вылета. А победа над южанами (2:1) позволила кокшетаусцам прервать безвыигрышную серию из шести игр. На данный момент «Окжетпес» замыкает турнирную таблицу, имея в активе 24 очка. Отставание от десятой строчки сократил до пяти баллов. К тому же имеет игру в запасе, что и позволяет надеяться на выживание в премьер-лиге. Вот только играть осталось с такими командами, как «Тобол», «Астана», «Иртыш» и «Ордабасы». Конечно, мало кто отважится в этих матчах поставить на кокшетауский клуб, а вместе с этим на его спасение. Однако посмотрим, что придумает тренерский тандем Сергей Попков -Борис Глушков.

У «Тараза» более легкий календарь («Шахтер», «Атырау», «Кайсар»). Причем первую и последнюю игру проведет на своем поле. В таблице подопечные Ваита Талгаева с 26 очками занимают предпоследнее, 11-е место. От идущего на десятой позиции «Акжайыка» отстают всего на три пункта. Тем не менее, таразцам еще нужно взять свои очки. Но все в их руках.

«Шахтер» и «Кайсар» выдали весьма интересный футбол с обилием моментов. А какие красивые голы забивали карагандинцы, любо-дорого смотреть. Кызылординцы усилиями бывшего игрока карагандинцев Токтара Жангылышбая один мяч отквитали, но от поражения не спаслись. После этой игры шестую строчку уступили «горнякам», тогда как сами опустились на седьмую. Вылет командам в первую лигу не грозит, если, конечно, не умудрятся проиграть все оставшиеся матчи при победах конкурентов. Но подобный поворот событий вряд ли возможен.

Напомним, что матчи 31-го тура премьер-лиги пройдут в два дня. 21 октября сыграют «Кайрат» — «Акжайык», «Тараз» — «Шахтер», «Иртыш» — «Актобе», 22-го числа встретятся «Тобол» — «Окжетпес», «Ордабасы» — «Астана», «Кайсар» — «Атырау».

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