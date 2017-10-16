Перед матчем с «Норвичем» игроки и тренерский штаб «Халла» нашли в раздевалке чайник советского образца.
Гоу — лучший бомбардир Кубка Казахстана-2017
Нападающий алматинского «Кайрата» Жерар Гоу стал лучшим бомбардиром Кубка Казахстана-2017.
Нападающий алматинского «Кайрата» Жерар Гоу стал лучшим бомбардиром Кубка Казахстана-2017.
Гол, забитый в финальном матче в ворота «Атырау», стал для нападающего «Кайрата» третьим в прошедшем турнире. Это является лучшим показателем среди всех команд, участвовавших в турнире этого сезона.
Напомним, что финальный матч Кубка Казахстана-2017 завершился победой «Кайрата» — 1:0.