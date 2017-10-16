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12:42 (мск), источник: Sports.kz

Гоу — лучший бомбардир Кубка Казахстана-2017

Нападающий алматинского «Кайрата» Жерар Гоу стал лучшим бомбардиром Кубка Казахстана-2017.

Гол, забитый в финальном матче в ворота «Атырау», стал для нападающего «Кайрата» третьим в прошедшем турнире. Это является лучшим показателем среди всех команд, участвовавших в турнире этого сезона.

Напомним, что финальный матч Кубка Казахстана-2017 завершился победой «Кайрата» — 1:0.

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