Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США отнимают у России победу в Сирии - СМИ
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
В центре Москвы застрелили мужчину
На Украине нашли золотую лопату в доме бывшего замгенпрокурора
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Тосно
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Футбол. Зарубежный
15.10
Страсбур3
Марсель3
Футбол. Зарубежный
15.10
Интер3
Милан2
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Шарапова взяла Китайскую стену: впереди Кремлевская?
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
СМИ: стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Президент Чехии не извинится за слова о Крыме
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
11:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кака не сдержал слез перед последним домашним матчем за «Орландо Сити»

Полузащитник «Орландо Сити» Кака провел последний домашний матч за нынешний клуб.

Источник: AP 2017

Перед игрой против «Коламбуса» (0:1) бразилец не смог сдержать эмоций и заплакал во время исполнения гимна.

Ранее футболист заявил о том, что он покинет «Орландо Сити» в конце года. Однако Кака подчеркнул, что еще не принял решения о завершении карьеры. Позже президент «Сан-Паулу» Карлос Аугусто Баррос заявил, что хочет вернуть в команду хавбека. Именно в этом клубе футболист начинал профессиональную карьеру в 2001 году, а также выступал за него в 2014-м на правах аренды.

Также в карьере Кака были «Милан» и «Реал». В 2002 году бразилец выиграл чемпионат мира, а в 2007-м стал обладателем «Золотого мяча».

Во время загрузки произошла ошибка.
История, после которой будет тяжело не заплакать
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура
Россия опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА
Шарапова взяла Китайскую стену: впереди Кремлевская?
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Мауро Икарди – лучшее, что было вчера в миланском дерби
Футболист ЦСКА Головин восстановится к матчу с «Базелем»
Глушаков: 8 очков от «Зенита»? Это отыгрывается
Спорт-Экспресс
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь