Кака не сдержал слез перед последним домашним матчем за «Орландо Сити»

Ранее футболист заявил о том, что он покинет «Орландо Сити» в конце года. Однако Кака подчеркнул, что еще не принял решения о завершении карьеры. Позже президент «Сан-Паулу» Карлос Аугусто Баррос заявил, что хочет вернуть в команду хавбека. Именно в этом клубе футболист начинал профессиональную карьеру в 2001 году, а также выступал за него в 2014-м на правах аренды.