Кака не сдержал слез перед последним домашним матчем за «Орландо Сити»

Перед игрой против «Коламбуса» (0:1) бразилец не смог сдержать эмоций и заплакал во время исполнения гимна.
Ранее футболист заявил о том, что он покинет «Орландо Сити» в конце года. Однако Кака подчеркнул, что еще не принял решения о завершении карьеры. Позже президент «Сан-Паулу» Карлос Аугусто Баррос заявил, что хочет вернуть в команду хавбека. Именно в этом клубе футболист начинал профессиональную карьеру в 2001 году, а также выступал за него в 2014-м на правах аренды.
Также в карьере Кака были «Милан» и «Реал». В 2002 году бразилец выиграл чемпионат мира, а в 2007-м стал обладателем «Золотого мяча».