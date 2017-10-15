Мауро Икарди — лучшее, что было вчера в миланском дерби

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Рекордная выручка с продажи билетов, больше половины иностранцев на трибунах и многомиллионная аудитория в Китае: миланское дерби очень хочет вернуться в элиту футбола.

Сейчас эти слова — «миланское дерби» — не содержат того обаяния, что было ещё лет 10 назад. Когда на фланге встречались Кафу и Дзанетти, забивали Шевченко и Ибрагимович, а сам матч случался не только в Серии А, но и, например, в полуфинале Лиги чемпионов. Сегодня оба клуба только стремятся вернуться в высшую лигу Европы. Нельзя сказать, что у них всё получается идеально. Но даже если не все из 22 человек, бегающих вчера по полю, достойны вывески «Интер» — «Милан», дерби всё равно стоило посмотреть. Ради него.

Для «Интера», у которого в запасе не было ни одного номинального полузащитника, атакующий план выглядел довольно просто. «Навесить в штрафную, и вдруг Икарди разберётся». Честно, это не был потрясающий план. Даже с учётом того, что человек-навес Антонио Кандрева превзошёл сам себя и сделал удивительно тонкий прострел на 28 минуте — серьёзно, это было на уровне субботнего Кевина де Брёйне и его паса на Габриэла Жезуса! Даже несмотря на это, «Интер» не особенно представлял, что делать с мячом у чужой штрафной. «Интеру» не удавались атаки вторым темпом, не удавалось пробиться через центр, навесы и прострелы на Икарди были единственным приёмом. Вдруг разберётся? Разобрался. Именно он сделал это дерби незабываемым.

Мауро Икарди забил три гола, хотя по сумме имел, наверное, два с половиной голевых момента за все 90 минут. Ему просто не нужны голевые моменты, он реализует эпизод на 110%.

Плохая игра в пас, медленные контратаки, ненужные фолы — все эти детали матча сотрутся из памяти. Возможно, у кого-то сохранится огромное напряжение и драйв. В этом матч был отличным. Боевым, сочным, эмоциональным. Но именно благодаря хет-трику Икарди дерби захочется пересматривать. Оно останется в числе избранных, совсем как великие игры 90-х и нулевых. Всё справедливо: только аргентинец не потерялся бы среди звёзд любой величины, которые раньше играли за эти команды.

Даже если вы совсем не интересуетесь итальянским футболом, вы слышали о Мауро Икарди. Из-за скандалов. Это он увёл жену у Макси Лопеса. Ну, на самом деле, там всё было сложнее, но какая разница? Раз Марадона сказал «увёл» — значит, увёл. Это он угрожал фанатам собственного клуба «привезти из Аргентины бандитов и разобраться». Да, было. Это он написал уже три книги. Последнюю — для детей, в соавторстве с женой. С его женой-агентом у болельщиков отношения тоже сложились не сразу. Из-за долгих переговорах о контракте и творческих селфи на фоне «Джузеппе Меацца».

Икарди максимально далёк от имиджа хорошего парня, и, в отличие от многих плохих парней, у него из-за этого реальные проблемы. Диего Марадона сказал «в моё время этого парня избили бы всей командой». Не смейтесь, не стоит недооценивать авторитет Марадоны в Аргентине. Икарди своей игрой заработал вызов в сборную уже года два назад, но… понимаете, Макси Лопес, Эсекьель Лавесси, Хавьер Маскерано и Лионель Месси — приятели. Они поддерживают друг друга. А с таким количеством крутых нападающих, как у Аргентины, потеря какого-то юнца из «Интера» ну, как-то не пугает. Тут Игуаин не может в ворота попасть, вот страшно. А таких, как Икарди полно — вон ещё Пратто и Бенедетто на очереди.

Хотя, на самом деле, Икарди обладает достаточно редкими в современном футболе качествами. Ему совершенно не нужно чувствовать мяч, быть хоть немного включённым в игру, чтобы забить. Он может забить вторым-третьим касанием за игру. Кстати, вчера он забил первый гол пятым касанием. То есть, к 28 минуте Икарди коснулся мяча четыре раза. У него высочайшая реализация. С начала сезона к голу приводит каждый третий удар. По конвертации ударов в голы он уже три года идёт в десятке лучших в Европе, но нынешняя статистика — просто аномальная. Забить важнейший пенальти на последней минуте — проверка не техники удара, а нервов. С нервами всё в порядке.

При этом, вздумайте называть аргентинца «столбом» — это неправильно. Он мастер перекрывать зоны для передач. Икарди редко идёт в отбор в прессинге (вчерашний второй гол — скорее, исключение), зато следит за ближайшими к сопернику, у которого мяч, игроками, и держится на линии паса. Правда, в нервном и нестабильном «Интере» команда не всегда поддерживает его общим движением.

В принципе, это идеальный тип форварда для «Атлетико», «Челси» или классической итальянской команды. В «Интере» Лучано Спаллетти, который пытается играть во владение мячом, но не имеет нормального распасовщика, Икарди либо отрезан от мяча, либо спускается в полузащиту. На этом фоне девять голов в восьми играх выглядят ещё солиднее. Вчера был пятый хет-трик игрока «Интера» в дерби за всю историю, второй в ХХI веке. Место в зале славы гарантировано.

Сейчас он говорит, что мечтает остаться в «Интере» навсегда и стать лучшим бомбардиром команды. Его жена немного сменила стиль своего «Инстаграма» и всё чаще выкладывает не селфи в белье, а вот такие фотографии…

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BN13dTrjI1s/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#Repost @mauroicardi ・・・ Feliz Cumpleaños a la Mujer que esta todos los días a mi lado, a la mujer que me dio una familia, a la mujer que me dio dos nenitas hermosas, a la mujer con la comparto cada instante de mi vida. Mi MUJER, mi AMIGA, mi FIEL COMPAÑERA, mi AGENTE, en realidad con una sola la palabra lo podria describir.. MI TODO. De nuevo, te deseo otro año lleno de amor y alegria, y sobretodo un gran FELIZ CUMPLEAÑOS ???? Te Amamos ❤️️ #Valu #Coki #Benchu #Franu #Isa #Mauro @wanda_icardi ➡️➡️➡️ ellos no saben qué más regalarme , tendrían q saber q son mi único y mejor regalo q me dio esta VIDA , cumplir 30 años más que vividos ,dándole vida a los seres más bellos de este planeta que son mis hijos, educarlos y verlos crecer junto a mi marido .. nada más puedo pedir solo que Dios los cuide siempre tanto como yo ❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Wanda nara (@wanda_icardi) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-10T15:28:43+00:00">Дек 10 2016 в 7:28 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Учитывая непростой характер самого Икарди и его жены, а также пока не изжитую нестабильность «Интера», нельзя гарантировать, что идиллия навсегда. Но моментом насладиться можно. Тем более что и в сборной Аргентины произошла очередная революция. Теперь из старой гвардии остались разве что Месси и Маскерано. Хорхе Сампаоли зовёт в сборную новых людей, Икарди — один из них. Он не стал героем последних матчей: просидел с травмой на скамейке запасных (врачи «Интера» уверяют, что всё в порядке) и посмотрел, как Месси выводит Аргентину на чемпионат мира. Тут самое время заподозрить очередной заговор, но не стоит. Вряд ли Икарди в таком случае опубликовал бы это фото. Жизнь налаживается.