Мауро Икарди — лучшее, что было вчера в миланском дерби
Аргентинец вошёл в историю.
Аргентинец вошёл в историю.
Рекордная выручка с продажи билетов, больше половины иностранцев на трибунах и многомиллионная аудитория в Китае: миланское дерби очень хочет вернуться в элиту футбола.
Сейчас эти слова — «миланское дерби» — не содержат того обаяния, что было ещё лет 10 назад. Когда на фланге встречались Кафу и Дзанетти, забивали Шевченко и Ибрагимович, а сам матч случался не только в Серии А, но и, например, в полуфинале Лиги чемпионов. Сегодня оба клуба только стремятся вернуться в высшую лигу Европы. Нельзя сказать, что у них всё получается идеально. Но даже если не все из 22 человек, бегающих вчера по полю, достойны вывески «Интер» — «Милан», дерби всё равно стоило посмотреть. Ради него.
Для «Интера», у которого в запасе не было ни одного номинального полузащитника, атакующий план выглядел довольно просто. «Навесить в штрафную, и вдруг Икарди разберётся». Честно, это не был потрясающий план. Даже с учётом того, что
Мауро Икарди забил три гола, хотя по сумме имел, наверное, два с половиной голевых момента за все 90 минут. Ему просто не нужны голевые моменты, он реализует эпизод на 110%.
Плохая игра в пас, медленные контратаки, ненужные фолы — все эти детали матча сотрутся из памяти. Возможно, у
Даже если вы совсем не интересуетесь итальянским футболом, вы слышали о Мауро Икарди.
Икарди максимально далёк от имиджа хорошего парня, и, в отличие от многих плохих парней, у него
Хотя, на самом деле, Икарди обладает достаточно редкими в современном футболе качествами. Ему совершенно не нужно чувствовать мяч, быть хоть немного включённым в игру, чтобы забить. Он может забить
При этом, вздумайте называть аргентинца «столбом» — это неправильно. Он мастер перекрывать зоны для передач. Икарди редко идёт в отбор в прессинге (вчерашний второй гол — скорее, исключение), зато следит за ближайшими к сопернику, у которого мяч, игроками, и держится на линии паса. Правда, в нервном и нестабильном «Интере» команда не всегда поддерживает его общим движением.
В принципе, это идеальный тип форварда для «Атлетико», «Челси» или классической итальянской команды. В «Интере» Лучано Спаллетти, который пытается играть во владение мячом, но не имеет нормального распасовщика, Икарди либо отрезан от мяча, либо спускается в полузащиту. На этом фоне девять голов в восьми играх выглядят ещё солиднее. Вчера был пятый
Сейчас он говорит, что мечтает остаться в «Интере» навсегда и стать лучшим бомбардиром команды. Его жена немного сменила стиль своего «Инстаграма» и всё чаще выкладывает не селфи в белье, а вот такие фотографии…
Учитывая непростой характер самого Икарди и его жены, а также пока не изжитую нестабильность «Интера», нельзя гарантировать, что идиллия навсегда. Но моментом насладиться можно. Тем более что и в сборной Аргентины произошла очередная революция. Теперь из старой гвардии остались разве что Месси и Маскерано. Хорхе Сампаоли зовёт в сборную новых людей, Икарди — один из них. Он не стал героем последних матчей: просидел с травмой на скамейке запасных (врачи «Интера» уверяют, что всё в порядке) и посмотрел, как Месси выводит Аргентину на чемпионат мира. Тут самое время заподозрить очередной заговор, но не стоит. Вряд ли Икарди в таком случае опубликовал бы это фото. Жизнь налаживается.
|Лучано Спаллетти
|Винченцо Монтелла
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|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|21
|6
|Удары в створ
|6
|2
|Угловые
|7
|17
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Паоло Тальявенто (Италия)