Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джигарханян написал заявление в полицию на свою жену - СМИ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Умер актер Дмитрий Марьянов
«Умные» урны установят в Москве
СМИ озвучили обстоятельства смерти актера Дмитрия Марьянова
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Тосно
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Футбол. Зарубежный
15.10
Страсбур3
Марсель3
Футбол. Зарубежный
15.10
Бетис3
Валенсия6
Футбол. Зарубежный
15.10
Интер3
Милан2
Все события
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура
СКА потерпел второе поражение в 23 матчах сезона КХЛ
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
15Россия сыграла вничью с Ираном в Казани
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
10:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» призывает Европу закрывать трансферное окно перед началом сезона

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев призвал все европейские страны последовать примеру английской Премьер-лиги, которая ранее приняла решение закрывать трансферное окно к началу сезона.

Источник: Reuters

«Мы все заботимся об игре, поэтому нужно закрывать трансферный рынок перед стартом всех чемпионатов. Вы видели, какой стресс был вокруг Коутиньо и “Барселоны”. У нас была такая же ситуация с Мбаппе, Лемаром, Фабиньо, и эти истории не имеет отношения к честной конкуренции в спорте.

АПЛ приняла решение, но так должно быть везде, ФИФА нужно обозначить свою позицию по этому поводу. Общаясь со своими коллегами из других стран, я вижу поддержку, так как ситуация вышла из-под контроля и стала безумной», — цитирует Васильева The Telegraph.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура
СКА потерпел второе поражение в 23 матчах сезона КХЛ
Шарапова взяла Китайскую стену: впереди Кремлевская?
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Мауро Икарди – лучшее, что было вчера в миланском дерби
Футболист ЦСКА Головин восстановится к матчу с «Базелем»
Глушаков: 8 очков от «Зенита»? Это отыгрывается
Спорт-Экспресс
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь