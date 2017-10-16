«Монако» призывает Европу закрывать трансферное окно перед началом сезона

«Мы все заботимся об игре, поэтому нужно закрывать трансферный рынок перед стартом всех чемпионатов. Вы видели, какой стресс был вокруг Коутиньо и “Барселоны”. У нас была такая же ситуация с Мбаппе, Лемаром, Фабиньо, и эти истории не имеет отношения к честной конкуренции в спорте.



АПЛ приняла решение, но так должно быть везде, ФИФА нужно обозначить свою позицию по этому поводу. Общаясь со своими коллегами из других стран, я вижу поддержку, так как ситуация вышла из-под контроля и стала безумной», — цитирует Васильева The Telegraph.