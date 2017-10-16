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Манданда обновил рекорд «Марселя» по проведенным матчам
Голкипер «Марселя» Стив Манданда защищал ворота команды в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (3:3).
Голкипер «Марселя» Стив Манданда защищал ворота команды в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (3:3).
Для 32-летнего вратаря эта встреча стала 453-й в футболке клуба.
Манданда установил новый рекорд клуба по количеству проведенных матчей. Предыдущее достижение было на счету полузащитника Роже Скотти, который выступал за «Марсель» с 1942 по 1958 годы. Он 452 раза выходил на поле в составе команды.