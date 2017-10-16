Шей Гивен: Мне было плевать на Манчини, и, думаю, это было взаимно

Источник: AP 2017

Итальянец тренировал английский клуб с 2009 по 2013 год.

— Я не мог работать с Манчини из уважения к себе, — цитирует Goal автобиографию Гивена. — Когда его уволили из «Интера» в 2008 году команда праздновала всю ночь. А я и сам был готов организовать вечеринку, покидая команду в 2011 году. Он видел мир по-своему, не как остальные. Я имею в виду игроков, персонал команды, пресс-службу, даже парковщиков.