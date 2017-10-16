Шей Гивен: Мне было плевать на Манчини, и, думаю, это было взаимно

Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Итальянец тренировал английский клуб с 2009 по 2013 год.
— Я не мог работать с Манчини из уважения к себе, — цитирует Goal автобиографию Гивена. — Когда его уволили из «Интера» в 2008 году команда праздновала всю ночь. А я и сам был готов организовать вечеринку, покидая команду в 2011 году. Он видел мир
Я долго лечился после травмы плеча, и вскоре стало понятно, что для Манчини Джо Харт стал номером один. Я оказался в «отстойном списке Манчини». И я ничего не мог с этим поделать. Мне было плевать на Роберто, и, думаю, это было взаимно.