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09:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шей Гивен: Мне было плевать на Манчини, и, думаю, это было взаимно

Экс-голкипер «Манчестер Сити» Шей Гивен в своей автобиографии рассказал о не лучших отношениях с нынешним наставником «Зенита» Роберто Манчини.

Источник: AP 2017

Итальянец тренировал английский клуб с 2009 по 2013 год.

— Я не мог работать с Манчини из уважения к себе, — цитирует Goal автобиографию Гивена. — Когда его уволили из «Интера» в 2008 году команда праздновала всю ночь. А я и сам был готов организовать вечеринку, покидая команду в 2011 году. Он видел мир по-своему, не как остальные. Я имею в виду игроков, персонал команды, пресс-службу, даже парковщиков.

Я долго лечился после травмы плеча, и вскоре стало понятно, что для Манчини Джо Харт стал номером один. Я оказался в «отстойном списке Манчини». И я ничего не мог с этим поделать. Мне было плевать на Роберто, и, думаю, это было взаимно.

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