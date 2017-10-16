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00:57 (мск), источник: Советский спорт

Аргентинское танго втроем: Икарди приговорил «Милан»

В главном матче итальянского футбола было забито много голов и традиционно зашкаливал градус эмоций. Главным его героем стал Мауро Икарди.

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«Советский спорт» выделил главные интриги очного противостояния «Интера» и «Милана».

Футбол
Италия 2017/2018
Тур 8, 15.10.2017, 21:45
Интер
3Милан2

РАСКЛАД ПЕРЕД ДЕРБИ.

Миланское дерби в последние годы стало маятником турбулентности для болельщиков обеих команд. Кто одерживал победу в очной встрече, тот имел полное право говорить о том, что, мол, у нас-то дела еще неплохо, а вот у них совсем труба.

Целыый ворох интриг накопился и перед отчетной встречей. Это было первое дерби для нового руководства «россонери». Перед ним команда увязла в середине таблицы, что явно не соответствует деньгам, потраченным в трансферное окно. На неделе пошли слухи о том, что на тренерский мостик «Милана» готов заступить Владимир Петкович.

Боснийский специалист сейчас возглавляет сборную Швейцарии. Правда, после поражения от Португалии пробиваться на ЧМ-2018 его команде придется через стыковые матчи. Руководство «Милана» прощупывало почву для возможного назначения Петковича, увольнять Монтеллу перед дерби никто не собирался, однако поражение от «Ромы» 0:2 сильно понизило рейтинг тренера.

У «Интера» напротив дела при Лучано Спаллетти идут в гору. В Серии А ни одного поражения, благо от еврокубков «нерадзурри» освобождены в отличие от соперников. Из-за этого дон Лучано может спокойно выстраивать своей команде недельный тренировочный микроцикл. Икарди утвердился в роли вожака команды и ее капитана, забив перед дерби шесть мячей.

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ПЕРВЫЙ ТАЙМ И ПЕРВЫЙ АКТ АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО.

Собственно, именно «черно-синие» и являлись формальными хозяевами дерби. «Лацио» подсобил «Интеру», обыграв «Ювентус», и прервав его громадную серию матчей без поражений в Серии А на пятом десятке. Таким образом, у подопечных Лучано Спаллетти появился шанс утвердиться в роли главного преследователя «Наполи».

Хозяева начали мощно, уже на тринадцатой минуте зазвенела тревожным колоколом перекладина за спиной Доннаруммы. «Интер» на протяжении первой половины умело наращивал давление на оборону «Милана», что и привело в итоге к голу.

Кандрева по флангу протащил мяч в лицевую, прострелил на Икарди, а капитан в таких случаях не промахивается — 1:0. «Милан» пытался перводить игру в свое русло, но выходило откровенно плохо — «Интер» вел себя на «Сан-Сиро» абсолютно по-хозяйски.

К перерыву кресло под Монтеллой качалось как молочный зуб. Винченцо предстояло за пятнадцать минут внести такие коррективы, чтобы спасти и дерби, и свое рабочее место. Что он говорил на своем звонком итальянском своим фтболистам — неизвестно, но выскочили они из подтрибунки пулей.

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ВТОРОЙ ТАЙМ И ДВА ГОЛА ИКАРДИ УНИЧТОЖИВШИЕ «МИЛАН».

…И сразу понеслись на ворота Хандановича. Уже на третьей минуте второй половины счет стал равным, на добивании после удара Сильвы мастерски сыграл Мусаккьо. Но когда бил португалец Сильва аргентинец Матео был в офсайде. Бригада Тальявенто в моменте разобралась блестяще.

Однако «россонери» это не остановило. Моменты у ворот Хандановича создавались с завидной регулярностью: на острие поочередно оказывались Сусо, Борини и Кутроне. Однако оборона «Интера» держалась.

Дрогнула она на 56-ой минуте после удара Сусо с линии штрафной. 1:1 — и начинай сначала, «Интер»! «Милан» мог выйти и вперед, но после удара Бонавентуры со второго этажа шикарный сэйв совершил Ханданович.

А уже в следующей атаке «Интер» восстановил свое преимущество. Икарди обыгрался с Перишичем, и сам же ударом с лета атаку завершил. 2:1 — «Милану» снова догонять. «Сан-Сиро» забурлил с новой силой, хотя стадион, естественно, не замолкал ни на секунду.

Девять минут до конца. «Интер» контролирует игру, «Милан» пытается ее перевернуть. Стандартная подача с фланга от Борини, но ее неожиданно замыкает ногой как шпагой Бонавентура. Удар был настолько молниеносный, что Ханданович на секунду опоздал с реакцией на него, и настиг мяч уже за линией ворот.

2:2 — нежели третья ничья в дерби подряд? Но нет, в этой схватке был определен победитель. Родригес сначала спас «Милан», заблокировав удар Эдера на угловой, а потом сам же его и приговорил. Корнер, к мячу рвется Д’Амброзио, Рикардо заваливает его на газон. Тальявенто сразу указал на «точку». Пенальти. Приговор в исполнение привел Икарди. Хет-трик капитана. 3:2.

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РОДРИГЕС ПОМОГ ПЕТКОВИЧУ?

Таким образом, вполне возможно, что своим фолом Родригес приблизил приход на тренерский мостик «Милана» тренера своей сборной. Нынешний главком «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал исход дерби так:

«Спаллетти — великолепный тактик. Хочу стать лучше него, но предпочел бы сохранить свои волосы».

Волосы Монтелла сохранил. А вот сохранил ли он свое рабочее место узнаем совсем скоро.

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