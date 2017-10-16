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00:42 (мск), источник: Газета.Ру

«Летучие мыши» свергли «королей»

Сверхрезультативная победа «Валенсии», благодаря которой команда обогнала «Реал», успех «Вильярреала» Дениса Черышева в матче с «Жироной», а также боевая ничья во встрече «Байера» и «Вольфсбурга» — «Газета.Ru» представляет обзор главных поединков воскресенья в Примере, Бундеслиге и Серии А.

Источник: Газета.Ру

Германия.

Футбол
Германия 2017/2018
Тур 8, 15.10.2017, 16:30
Байер
2Вольфсбург2

«Байер» — «Вольфсбург» — 2:2.

Результативной ничьей завершился воскресный матч Бундеслиги в Леверкузене, где местный «Байер» принимал «Вольфсбург».

Несмотря на то, что и «аспириновые», и «волки» в последние годы регулярно выступали в еврокубках, на данный момент обе команды представляют из себя лишь самых обычных середняков, больше борющихся за спокойное сохранение прописки в чемпионате Германии, чем за попадание в Лигу Европы — так, к примеру, в минувшем сезоне «Байер» финишировал в турнирной таблице первенства на скромном 12-м месте, а «Вольфсбург» и вовсе избежал понижения в классе лишь по итогам стыкового противостояния с «Айнтрахтом».

Первыми во встрече на «Бай-Арене» забили хозяева: это Ларс Бендер оказался самым расторопным в штрафной соперников после подачи с углового и открыл счет.

Паритет в поединке был восстановлен еще до перерыва — качественный навес с фланга от Пауля Верхага реализовал мощным ударом головой Дивок Ориги.

Вернули себе преимущество подопечные Хейко Херрлиха уже после 15-минутной паузы. В завершении стремительной атаки левым флангом Ванделл исполнил идеальный прострел на Лукаса Аларио, и тот с легкостью переиграл в ближнем бою вратаря гостей Коэна Кастельса.

И все же добиться столь нужной для себя в турнирном плане победы «аспириновые» в этой игре не сумели — на экваторе второго тайма установил, как оказалось позднее, окончательный счет Якуб Блащиковски.

Интересно, что для «Вольфсбурга» эта ничья стала уже пятой в восьми турах текущего розыгрыша Бундеслиги и четвертой кряду — из-за излишней миролюбивости команда пока что идет рядом с зоной вылета, имея в своем активе лишь восемь очков.

Что касается «Байера», то у леверкузенцев дела обстоят не сильно лучше: девять баллов и шаткая позиция в середине турнирной таблице. Едва ли такими результатами могут быть довольны в стане недавних участников Лиги чемпионов.

Футбол
Германия 2017/2018
Тур 8, 15.10.2017, 19:00
Вердер
0Боруссия М2

«Вердер» — «Боруссия» (Менхенгладбах) — 0:2.

В другом матче дня в чемпионате Германии менхенгладбахская «Боруссия» в гостях достаточно легко обыграла бремеский «Вердер».

Оба мяча во встрече были забиты еще в первой половине и уместились в семиминутный отрезок времени: отличились Ларс Штиндль и Янник Вестергор.

Благодаря этому успеху «Боруссия» на данный момент идет на пятом месте в таблице немецкого первенства, отставая от «Боруссии» дортмундской, лидирующей в Бундеслиге, на пять очков.

В свою очередь бременцы, не выигравшие еще ни одного матча в этом розыгрыше национального чемпионата, сейчас располагаются на предпоследней строчке.

Футбол
Испания 2017/2018
Тур 8, 15.10.2017, 17:15
Жирона
1Вильярреал2

Испания.

«Жирона» — «Вильярреал» — 1:2.

«Вильярреал» российского полузащитника Дениса Черышева в воскресенье сумел вплотную приблизиться к еврокубковой зоне в Примере, и вингер сборной России принял в этом непосредственное участие — в выездном матче с «Жироной» 26-летний футболист, не так часто играющий за «желтую субмарину» из-за постоянных травм, вышел на замену на 66-й минуте поединка и помог своей команде удержать победный счет.

В то же время главным героем встречи стал конголезский форвард гостей Седрик Бакамбу, оформивший за стартовые 20 минут дубль,

которого подопечным Хавьера Ревильи и хватило для завоевания трех очков — хозяева, балансирующие на грани зоны вылета, сократили отставание до минимума еще до перерыва, но большего добиться так в итоге и не смогли.

Футбол
Испания 2017/2018
Тур 8, 15.10.2017, 21:45
Бетис
3Валенсия6

«Бетис» — «Валенсия» — 3:6.

Не менее убедительной получилась и победа «Валенсии» в гостевом матче с «Бетисом», несмотря на то, что и «летучие мыши», и бело-зеленые в преддверии очной встречи шли в еврокубковой зоне, и по итогам поединка в Севилье планировали чуть приблизиться к потерявшей накануне в битве с мадридским «Атлетико» (1:1) очки «Барселоне».

Комфортного преимущества гостям удалось добиться в ходе стартовой 45-минутки: это Жоффрей Кондогбиа и Гонсало Гуэдеш по разу поразили ворота Антонио Адана, позволив своим партнерам уйти на перерыв при удобном счете.

В то же время отличный шанс отыграть один мяч «Бетис» получил на 55-й минуте — судья назначил пенальти в пользу хозяев. К точке подошел один из лучших бомбардиров команды Серхио Леон, но воспользоваться шансом в данном случае не смог: удар с «точки» отразил голкипер оранжевых Нето.

При этом уже спустя считанные минуты счет все-таки изменился, правда, едва ли это обрадовало болельщиков севильцев — до крупного дело довел Родриго.

В дальнейшем же на поле началось какое-то голевое сумасшествие, которое, впрочем, не изменило сути:

в ходе заключительных 30 минут поединка соперники на двоих забили аж шесть (!) мячей, разделив результативные попадания поровну.

У хозяев отличились Хоэль Кэмпбелл, Арнальдо Санабрия и Кристиан Тельо, а у гостей точны были Сантьяго Лоренсо, Симоне Дзадза и Андреас Перейра.

Примечательно, что по итогам этого матча «Валенсия» поднялась на второе место в турнирной таблице Примеры, обогнав в том числе и мадридский «Реал». Отставание «мышей» от «Барселоны» на данный момент составляет четыре очка.

Другие результаты дня в чемпионате Испании.

«Эйбар» — «Депортиво» — 0:0.

«Малага» — «Леганес» — 0:2.

Футбол
Италия 2017/2018
Тур 8, 15.10.2017, 16:00
Кротоне
2Торино2

Италия.

«Кротоне» — «Торино» — 2:2.

В Кротоне в гости к местному одноименному клубу «Торино», располагавшийся до старта выходных в зоне Лиги Европы, ехал явно не терять очки — благо, что соперник «быков» в семи турах сумел набрать лишь пять очков и грустно плелся в турнирной таблице рядом с последней тройкой.

На деле же получилось несколько иначе: минимальное преимущество хозяев в этом поединке (на гол Яго Фальке «Кротоне» ответил попаданиями Маркуса Рохдена и Бруно Мартеллы) держалось вплоть до 92-й минуты, и.

лишь Лоренцо Де Сильвестри спас своих партнеров от совсем уж неприятного фиаско, забив после подачи с одного из последних угловых в игре.

Впрочем, даже ничейный результат пагубно сказался на турнирном расположении туринцев — по итогам тура они упали аж на восьмое место.

Футбол
Италия 2017/2018
Тур 8, 15.10.2017, 21:45
Интер
3Милан2

«Интер» — «Милан» — 3:2.

В центральном матче воскресенья в Европе сошлись «Интер» и «Милан».

Другие результаты дня в чемпионате Италии.

«Болонья» — СПАЛ — 2:1.

«Сампдория» — «Аталанта» — 3:1.

«Сассуоло» — «Кьево» — 0:0.

«Кальяри» — «Дженоа» — 2:3.

«Фиорентина» — «Удинезе» — 2:1.

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