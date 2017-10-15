Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
«Бетис» — «Валенсия» — 3:6. «Летучие мыши» вышли на второе место в Примере
«Валенсия» победила «Бетис» в матче восьмого тура испанской Примеры.
«Валенсия» победила «Бетис» в матче восьмого тура испанской Примеры.
Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.
Девятерым участникам матча удалось стать авторами голов. У гостей по разу отличились Жоффрей Кондогбиа, Гонсалу Гуэдеш, Родриго, Сантьяго Лоренсо, Симоне Дзадза и Андреас Перейра, у хозяев — Хоэль Кэмпбелл, Арнальдо Антонио Санабрия и Кристиан Тельо.
«Валенсия» одержала четвёртую победу подряд и вышла на второе место в турнирной таблице испанской Примеры с 18 очками. «Бетис» (13 баллов) находится на девятой строчке.
|Солар Кике Сетьен
|Марселино Гарсия Тораль
|
|
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|9
|7
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)