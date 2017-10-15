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00:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бетис» — «Валенсия» — 3:6. «Летучие мыши» вышли на второе место в Примере

«Валенсия» победила «Бетис» в матче восьмого тура испанской Примеры.

Источник: Reuters

Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

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Девятерым участникам матча удалось стать авторами голов. У гостей по разу отличились Жоффрей Кондогбиа, Гонсалу Гуэдеш, Родриго, Сантьяго Лоренсо, Симоне Дзадза и Андреас Перейра, у хозяев — Хоэль Кэмпбелл, Арнальдо Антонио Санабрия и Кристиан Тельо.

«Валенсия» одержала четвёртую победу подряд и вышла на второе место в турнирной таблице испанской Примеры с 18 очками. «Бетис» (13 баллов) находится на девятой строчке.

Бетис 3:6
Первый тайм: 0:2
Валенсия
15.10.2017, 21:45 основной раунд: 8-й тур Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Марселино Гарсия Тораль
Голы
79′ Джоэл Кэмпбелл 12
80′ Антонио Санабрия (Дж. Кэмпбелл) 9
84′ Кристиан Тельо 20
16 Жоффре Кондогбья (Д. Парехо) 35′
7 Гонсалу Гедеш 45′
19 Морено Родриго (Д. Парехо) 64′
22 Санти Мина (Хосе Гайя) 74′
9 Симоне Дзадза (С. Мина) 88′
11 Андреас Перейра (Гонсалу Гедеш) 90+3′
Нереализованные пенальти
55′ С. Леон 7
Составы
Антонио Адан 13
45′ Зухаир Феддаль 4
Риса Дурмиси 14
Антонио Барраган 19
Аисса Манди 23
Санчес Родригес Хоакин 17
Андрес Гуардадо 18
Антонио Санабрия 9
67′ Фабиан Руис 6
Виктор Камараса 8
77′ Серхио Леон 7
Джоэл Кэмпбелл 12
67′ Хуан Нарваэс 29
Кристиан Тельо 20
13 Норберту Мурара Нету
14 Хосе Гайя
24 Эсекиэль Гарай 46′
30 Начо Видаль 52′
10 Даниэль Парехо
16 Жоффре Кондогбья
7 Гонсалу Гедеш
9 Симоне Дзадза
4 Джейсон Мурильо 78′ 59′
5 Габриэл Паулиста
18 Карлос Солер 75′
11 Андреас Перейра 87′
19 Морено Родриго 69′
22 Санти Мина
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 9
7 Угловые 5
11 Фолы 11
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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