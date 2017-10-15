Фанат «Ньюкасла» пролетел почти 11 тысяч км, но не попал на игру команды

Игра изначально была запланирована на 14 октября, но была перенесена на следующий день по просьбе правообладателя телетрансляций матчей АПЛ.

«Я, возможно, единственный филиппинский фанат «Ньюкасла». Потратил все свои сбережения, чтобы добраться сюда. Пролетел почти 11 тысяч километров, чтобы увидеть игру «Ньюкасла» с «Саутгемптоном» 14 октября… И сделал я всё это, чтобы узнать, что матч был перенесён на 15 октября — день моего обратного рейса в Филиппины. Наверное, ближе к своей команде уже никогда не подберусь…