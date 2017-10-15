Фанат «Ньюкасла» пролетел почти 11 тысяч км, но не попал на игру команды

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
«Умные» урны установят в Москве
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур0
Марсель0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис0
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер0
Милан0
Футбол. Зарубежный
19:30
Черноморец Од2
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага0
Леганес2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит0
Арсенал Т1
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер0
Боруссия М2
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон2
Ньюкасл Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье2
Ницца0
Футбол. Зарубежный
17:15
Жирона1
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
17:00
Олимпик Д1
Александрия0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов0
Рубин1
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
Вольфсбург2
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо1
Нант1
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне2
Торино2
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри2
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория3
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув1
Эвертон1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа1
Локомотив М0
Футбол. Зарубежный
14:00
Звезда К0
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар0
Депортиво0
Все события
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Шарапова — снова чемпион! Первый титул за 2,5 года
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
15Россия сыграла вничью с Ираном в Казани
23:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанат «Ньюкасла» пролетел почти 11 тысяч км, но не попал на игру команды

Филиппинский болельщик «Ньюкасл Юнайтед» Кендрик Мон Де Леон пролетел почти 11 тысяч километров, чтобы посетить гостевой матч 8-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», однако не смог попасть на встречу из-за её переноса, сообщает The Sun.

Источник: AP 2017

Игра изначально была запланирована на 14 октября, но была перенесена на следующий день по просьбе правообладателя телетрансляций матчей АПЛ.

Футбол
Англия 2017/2018
Тур 8, 15.10.2017, 18:00
Саутгемптон
2Ньюкасл Юнайтед2

«Я, возможно, единственный филиппинский фанат «Ньюкасла». Потратил все свои сбережения, чтобы добраться сюда. Пролетел почти 11 тысяч километров, чтобы увидеть игру «Ньюкасла» с «Саутгемптоном» 14 октября… И сделал я всё это, чтобы узнать, что матч был перенесён на 15 октября — день моего обратного рейса в Филиппины. Наверное, ближе к своей команде уже никогда не подберусь…

Кстати, я не мог поменять рейс, поскольку это стоило бы состояние. Надеюсь, «Ньюкасл» возьмёт три очка. Очень расстроен, — сообщил фанат.

«Ньюкасл» в матче с «Саутгемптоном» дважды вёл в счёте, но в итоге сыграл вничью со счётом 2:2.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура
СКА потерпел второе поражение в 23 матчах сезона КХЛ
Шарапова — снова чемпион! Первый титул за 2,5 года
Проблемы догоняющих. Почему «Локомотив» проиграл «Уфе»
Бердыев «Ростов» не пожалел. «Рубин» одержал победу на выезде
Теннис во время урагана. Павлюченкова взяла титул в Гонконге
«Интер» — «Милан»: стали известны стартовые составы
Новости

Умер актер Дмитрий Марьянов

Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался в воскресенье на 48-ом году жизни, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь